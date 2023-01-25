科隆纳再次抨击伊朗 指责其把法国公民扣为人质

人质危机

法国外交部长科隆纳 (Catherine Colonna) 25日在推文中敦促伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）释放被关押在伊朗监狱中的七名法国人。

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目前在伊朗被拘留的爱尔兰裔法国公民费伦（Bernard Phelan），其亲属指他正在绝食抗议，法国外交部17日曾经表示极度担忧他的健康。

科隆纳在推文中写道：“她再次要求立即释放被任意拘留的 7 名法国人质并尊重国际法，并重申法国谴责镇压”示威活动。

在这七名遭关押法国人中，教师兼工会会员塞西尔·科勒 (Cécile Kohler) 和她的同伴雅克·帕里斯 (Jacques Paris) 于 2022 年 5 月被捕，法籍伊朗裔研究员阿法丽巴-阿德尔哈（Fariba Adelkhah）她于2019年6月被捕，随后因破坏国家安全罪被判处五年徒刑。

伊朗法院25日宣判法国公民布里埃（Benjamin Briere）间谍罪成，判处8年8个月监禁。

伯纳德·费兰于 10 月 3 日被捕。 当时他正在旅行，这是他在伊朗为一家旅行社提供咨询活动的一部分。

法籍伊朗裔研究员阿法丽巴-阿德尔哈（Fariba Adelkhah）和 法国公民布里埃 (Benjamin Brière ) 持委员会将于周六在巴黎组织一次集会，谴责任意拘留这些人。

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