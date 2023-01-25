退休改革：法国极左与极右出手提公投动议

法国/退休制度改革

法国左翼联盟Nupes和极右的RN提出反对养老金改革的公投动议。公投动议已经被认为是左翼联盟反对养老金改革项目的新秘密武器。在共产党议员的倡议下，左翼联盟的一百名议员在1月23日星期二提出了 "公投动议"，随后，极右的RN的代表们也提出了相同内容动议。这些动议旨在暂停对退休法案作议会审查，希望直接提交给公民投票来决定。

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据本台报道称，不过，即使公投议案被议会两院通过，那也只是向总统提出的公投建议而已。总统可以自由决定是否跟进。

左翼联盟与极右的议员分别宣布，他们将提出对养老金改革法案进行公投的动议，其中一项动议最早将在2月6日国民议会的退休改革计划辩论开始时就进行审查。反对派现在希望通过直接公民表决来拒绝该退休法案正在加速在议会运行过关。

不过，公投动议道路漫长。如果国民议会和参议院投票支持动议案，马克龙将不得不决定是否对养老金改革进行公投。而鉴于法国人对这一问题的普遍不满，左翼联盟希望能让马克龙来咨询一下民意。共产党议员施加压力说，如果你绝对想进行这项改革，你就应该通过全民投票。这是最起码的态度。

极右的议员团负责人说，他们将投票支持公民表决动议，只要是拿到人民面前的，他们都支持。

左翼联盟也希望得到独立党派的支持。

此时右派的共和党地位水长船高。马克龙为了避免麻烦，当然更加希望获得共和党人的支持，由此，马克龙的退休法案将会再次修改，以满足右派的修改意见。这样一来，有可能坏事变好事，马克龙的退休改革计划，就有了更多的让步与修改，反而更接近民众接受的地步。

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