2024巴黎奥运：泽伦斯基呼吁杯葛俄罗斯运动员，法国政界反对

巴黎奥运

乌克兰总统泽伦斯基1月24日与法国总统马克龙举行了电话会谈，会谈之后，泽伦斯基在电报Telegram上表示：“特别坚持认为，俄罗斯运动员不应该在巴黎奥运会上占有一席之地。"

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法国多名来自右翼和左翼的政治人士1月25日对乌克兰总统泽伦斯基要求禁止俄罗斯运动员参加2024年巴黎奥运会的呼吁表示反对。

法国右翼党派共和党国民议会团体负责人Olivier Marleix向法国媒体表示他一向反对绑架国际体育赛事，因为奥运会是和平相会的机会。法国市长协会主席 ，同样也是共和党人David Lisnard向法国电视二台表示，反对泽伦斯基的上述立场，因为如果按照战争，侵略以及尊重人权等标准来选择运动员，那么，这毫无意义，只会离世界越来越遥远。而且，他认为这种惩罚运动员的做法，只会产生反作用。

负责住房事务的巴黎副市长伊恩·布罗萨（Ian Brossat）虽然也反对禁止俄罗斯运动员参与，但是，原因不尽相同，他向记者表示，他认为2024年时局势或许会发生变化，他不赞成抵制俄罗斯运动员，正如他不赞成抵制俄罗斯艺术家一样。他说，倘若世界杯足球赛抵制伊朗运动员的话，那么，全世界就不会看到伊朗运动员在比赛赛场的表现。所以他并不赞成抵制俄罗斯运动员。伊恩-布罗萨指的是伊朗运动员在世界杯足球赛与英国队比赛时拒绝唱国歌的场面。

法新社报道说， 俄罗斯2022年2月24日侵略乌克兰之后，国际奥林匹克委员会（IOC）制裁了莫斯科和明斯克。俄罗斯和白俄罗斯无权组织或支持国际体育赛事，也没有在体育赛事中展示这些国家的国家标志。

在新年致辞中，国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，他希望看到这些体育制裁延长到2023年。

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