法国一个月内从布基纳法索撤军

法国/布基纳法索/反恐

据本台联系法国外交部消息人士称，法国周二收到了布基纳法索当局的正式请求，要求法国撤回部署在布基纳法索的部队。继马里之后，布基纳法索是萨赫勒地区第二个要求法国军队离开的国家。

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法国将在一个月内从布基纳法索撤军。据法国外交部就2018年与布基纳法索签署的国防协议以及与法国驻该国部队的地位有关的协议表示：法国将满足这一请求，但以双方协议的条款为参照。易卜拉欣-特拉奥雷上尉的军政府对这一协议持谴责立场。根据这一军事协议的条款，法国有一个月的时间来完成代号"军刀行动 "的士兵的撤离。总数为400名特种部队，此前一直驻扎在瓦加杜古附近的Kamboinsin基地。

本周早些时候，布基纳法索外交部长奥利维亚-鲁安巴说，布基纳法索希望依靠自己的军队和志愿者来保卫该国。同一天，布基纳法索政府表示，过渡当局谴责的是国防协议，但这并不意味着 "两国外交关系的结束"。

法国原在马里的反恐部队在6个月内安全撤离，而现在法国将不得不在布基纳法索重复这一离开，时间甚至更短，只有一个月。当然，"军刀行动 "Sabre不是反恐机制Barkhane，在布基纳法索的后方基地Kamboinsin与马里的加奥Gao绝无可比之处。尽管如此，在如此短的时间内调动这400名特种部队并不是一件容易的事。这甚至在技术上是不可能的。但在三十天内，这400名士兵将必须离开布基纳法索。

另一方面，包括拆除和移动直升机机库等配备将需要时间，最长可达3个月。但不一定是由法国军方来做这件事，例如，这项任务可以委托给民用技术人员。法国目前正在谈判一项这方面的协议。

至于法国这批特种部队，一部分应该加入到尼日尔，另一部分或加入乍得。

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