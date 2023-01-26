法国召回驻布基纳法索大使备询

布基纳法索

法国外交部1月26日宣布召回驻布基纳法索大使，请他回国备询。法国世界报说，在正常情况下，这种召回大使备询的做法是在表达法国对相关国家非常不满，甚至出现了外交危机。

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而布基纳法索也要求法国换一位驻布基纳法索大使。法国大使哈拉徳是2019年夏天到任的。去年12月，布基纳法索给巴黎寄了一封信，指责法国大使当众说布基纳法索的安全状况恶化，伊斯兰激进分子活动猖獗。

但是法国还是把哈拉徳大使留在了他的职位上。于是几天前，布基纳法索政府决定取消2018年与法国签署的关于法国军队驻扎布基纳法索的协议。

法国外交部说，这个星期二收到了布基纳法索取消协议的公函。根据协议，收到公函一个月之后，取消合同的条款将生效。法国目前在布基纳法索有400名军人，二月底之前将从布基纳法索撤走，军事器材将在4月底前撤完。

由于法国和布基纳法索的关系恶化，布基纳法索的反法情绪也在升高。法国外交负责团队最近的态度很坚决，表示除非布基纳法索提出要求，否则法国的特种部队不会留在那里。

而布基纳法索表示，他们要维护主权，在打击伊斯兰激进分子的议题上，准备多吸收一些不同的合作伙伴。而一直以来，法国是布基纳法索打击伊斯兰激进分子的主要伙伴。

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