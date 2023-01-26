法国左派名人反对向乌克兰提供豹式坦克

法国/乌克兰/俄罗斯/左派立场

乌克兰总统泽连斯基呼吁迅速向乌克兰运送包括远程导弹在内的新武器，尤其是豹式坦克，但这在法国左派中受到了冷遇，他们担心拥有核武器的俄罗斯受到刺激而出现战争升级。

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法国左派担心向乌克兰运送重武器的行为刺激乌克兰战争升级。据法新社今天引述法国法兰西不屈服党官员称，"俄罗斯作为一个军事和核大国，能否接受军事失败？我不确定。" La France Insoumise的协调员Manuel Bompard在法国国内新闻台franceinfo上说，"不是我不想要，而是我还要看我们的责任。 " 他呼吁法国“继续努力寻求外交解决方案，尽快实现和平。”

据Manuel Bompard说："认为解决这场冲突、这场战争的办法只有军事手段是不切实际的。" 他恳求与俄罗斯进行 "对话"。

在美国和德国决定向乌克兰派遣重型坦克后，乌克兰总统泽连斯基将标准提高得更高，要求提供远程导弹和战斗机。" 泽连斯基坚持说：今天，自由世界前所未有地团结在一起，有一个共同的目标那就是：解放乌克兰。“

在法国，参议员Claude Malhuret（地平线党）在星期三向政府提问时提出了是否援助进攻性武器的问题。" 他周四在RTL节目中批评重申，欧美盟国将 "升级战争的垄断权 "留给了俄罗斯总统普京。他说：“每次我们提高参与度，普京都警告说'这将是世界末日'，而第二天却什么都没发生。” 但是他说，他相信乌克兰人将使用地对空导弹进攻进入俄罗斯领土。他诘问说，“我们会承担与俄罗斯发生冲突的风险吗？”，他要求这样的决定应首先在议会进行辩论。

法兰西不屈服党LFI议员Alexis Corbière则在Sud-Radio电台希望，“我们不应卷入会进一步加剧冲突的事情里，相信我们会让俄罗斯迅速遭受失败，是令人不可置信的想法。”

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