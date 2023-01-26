阿尔及利亚:法国小麦物美价优

RFI原材 / 粮食安全

在北非国家阿尔及利亚，法国小麦迎接来自阿尔及利亚日益激烈的市场竞争。由于价格优惠，法国小麦自本季度一开始，形势大好。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周初发布上网的报道内容之一。法国小麦现已在阿尔及利亚重新把握了市场份额。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月23日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。阿尔及利亚曾长期是法国小麦在欧洲以外的主要市场。但在过去几年，阿尔及利亚改变了采购标书的技术细节，使得黑海小麦，尤其是俄罗斯小麦成功入局。从某种角度上说，阿尔及利亚是在开放市场。法国小麦虽然从来没有被逐出这个市场，但已经失去了优先地位。不过法国小麦没有就此放弃这里，甚至可以说是强势再起。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le blé français reprend des parts de marché en Algérie]。换做中文可被译作：[法国小麦重掌阿尔及利亚市场份额]。下面是简介以供分享。

- 法国小麦本季度伊始形势甚佳 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道指出，本小麦季度始于6个月前。法国已出口小麦149万6千吨，比去年去年同期的115万4千吨，多了大约35万吨。这是法国农业部属下农业和渔业管理局（FranceAgriMer）在上周公布的统计数据。

RFI Image Archive / Le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Depuis le début de la campagne il y a six mois, la France a exporté 350 000 tonnes de plus de blé que l’année dernière à la même période. Ici, un champs de blé en France. (illustration) © REUTERS - Pascal Rossignol / Image RFI Archive

本台法广（RFI）法文网报道指出，法国小麦出口增加，并非由于阿尔及利亚关照。只是因为法国小麦的价格，比欧洲同业的产品更具吸引力。而今在2023年元月，甚至与俄罗斯小麦的价格齐肩。不过，在阿尔及利亚的进口货里，乌克兰小麦的价格最低廉。

- 法国小麦得益于黑海货源不足 -

除了价格之外，法国出口商还得益于黑海小麦在本季度一开始供应不足。去年夏季，市场上的俄罗斯小麦不多，乌克兰小麦更少。这一局面直到联合国支持下黑海谷物出口过道的设立后才有了改变。

- 法国小麦的当前优势并不稳定 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道表示，俄罗斯仍在玩阿尔及利亚牌。法国去年得以加速其对阿尔及利亚的出口，但这并不等于将能够维持这一节奏直到本季末。

RFI Image Archive / le blé français est devenu très compétitif : il l’est plus que les autres origines européennes, et se retrouve au coude-à-coude avec le blé russe ce mois de janvier 2023. Ici, un champ de la région de Rostov, en Russie, le 7 juillet 2022. (illustration) REUTERS - SERGEY PIVOVAROV / RFI Image Archive

法国农业与农产品战略咨询机构Agritel的专家认为，为了维持优势，仍有很多小麦要出口的法国需要保持竞争力。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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