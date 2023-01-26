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阿尔及利亚:法国小麦物美价优

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RFI Image / Matières Premières : le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Ici, le vraquier Union Groove, chargé de blé pour l'Algérie, un client historique de retour pour assurer son approvisionnement. (illustration)
RFI Image / Matières Premières : le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Ici, le vraquier Union Groove, chargé de blé pour l'Algérie, un client historique de retour pour assurer son approvisionnement. (illustration) © RFI / Aabla Jounaidi
作者： 尼古拉
8 分钟

在北非国家阿尔及利亚，法国小麦迎接来自阿尔及利亚日益激烈的市场竞争。由于价格优惠，法国小麦自本季度一开始，形势大好。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周初发布上网的报道内容之一。法国小麦现已在阿尔及利亚重新把握了市场份额。

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本台法广（RFI）法文网2023年01月23日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的报道。阿尔及利亚曾长期是法国小麦在欧洲以外的主要市场。但在过去几年，阿尔及利亚改变了采购标书的技术细节，使得黑海小麦，尤其是俄罗斯小麦成功入局。从某种角度上说，阿尔及利亚是在开放市场。法国小麦虽然从来没有被逐出这个市场，但已经失去了优先地位。不过法国小麦没有就此放弃这里，甚至可以说是强势再起。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le blé français reprend des parts de marché en Algérie]。换做中文可被译作：[法国小麦重掌阿尔及利亚市场份额]。下面是简介以供分享。

- 法国小麦本季度伊始形势甚佳 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道指出，本小麦季度始于6个月前。法国已出口小麦149万6千吨，比去年去年同期的115万4千吨，多了大约35万吨。这是法国农业部属下农业和渔业管理局（FranceAgriMer）在上周公布的统计数据。

Image RFI Archive - France - Blé
RFI Image Archive / Le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Depuis le début de la campagne il y a six mois, la France a exporté 350 000 tonnes de plus de blé que l’année dernière à la même période. Ici, un champs de blé en France. (illustration) © REUTERS - Pascal Rossignol / Image RFI Archive

本台法广（RFI）法文网报道指出，法国小麦出口增加，并非由于阿尔及利亚关照。只是因为法国小麦的价格，比欧洲同业的产品更具吸引力。而今在2023年元月，甚至与俄罗斯小麦的价格齐肩。不过，在阿尔及利亚的进口货里，乌克兰小麦的价格最低廉。

- 法国小麦得益于黑海货源不足 -

除了价格之外，法国出口商还得益于黑海小麦在本季度一开始供应不足。去年夏季，市场上的俄罗斯小麦不多，乌克兰小麦更少。这一局面直到联合国支持下黑海谷物出口过道的设立后才有了改变。

- 法国小麦的当前优势并不稳定 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道表示，俄罗斯仍在玩阿尔及利亚牌。法国去年得以加速其对阿尔及利亚的出口，但这并不等于将能够维持这一节奏直到本季末。

Image RFI Archive - Blé
RFI Image Archive / le blé français est devenu très compétitif : il l’est plus que les autres origines européennes, et se retrouve au coude-à-coude avec le blé russe ce mois de janvier 2023. Ici, un champ de la région de Rostov, en Russie, le 7 juillet 2022. (illustration) REUTERS - SERGEY PIVOVAROV / RFI Image Archive

法国农业与农产品战略咨询机构Agritel的专家认为，为了维持优势，仍有很多小麦要出口的法国需要保持竞争力。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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