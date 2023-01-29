64岁退休: 法国总理不让步，工会准备大干一场

法国/退休改革/罢工

在议会委员会开始审查退休改革法案的前夕，法国总理1月29日表示，64岁退休已没有商量余地。而反对这项改革的8大工会准备从下周二开始大干一场，加大对政府的打击力度。

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法国总理博尔内（Elisabeth Borne）周日法国新闻台（franceinfo）上表示："64岁退休和加速2014年通过的延长缴费年限的改革（社会党总统奥朗德任内通过的法案）已没有谈判余地了。

她说，现在这个法案是我们听取了雇主和工会组织的意见，并与不同的议会团体交换意见后提出的妥协方案（......）。她补充说，有必要确保退休体系的收支平衡。

法国总理博尔内还表示，妇女孕产期停止工作，在计算工龄问题上可能有商量改善的空间。

法国各大公会都反对将法定退休年龄从62岁推迟到64岁，并准备通过下周二新一波大罢工和街头抗议，更有力地打击政府。

法国政府声称，推迟年龄和延长缴费时间是为了保证法国现收现付养老金制度的财政平衡，而改革的反对者对此表示异议。

周日，国民联盟（极右）议会党团领袖玛丽娜-勒庞说，总理“不应该把话说得那么早”，因为看样子，她的退休改革“投票通不过的可能性，并非没有”。

法国不屈服党（极左）的协调员彭巴尔（Manuel Bompard）说，“如果你不希望让国家被封锁，那政府的少数人就必须放弃这项改革”。

周二1月31日，法国八个主要工会希望通过大规模群众上街的效应来终结这个"不公平的改革"，而民意调查显示公众的反对意见越来越多。

法国目前第一大工会民主工联（CFDT）的头号人物洛朗-贝尔热（Laurent Berger）说："民众非常不赞成这个改革计划，而且这种意见有增长的趋势。

预计周二法国交通将出现紊乱，特别是巴黎的列车和公交系统受影响严重。交通部长博内（Clément Beaune）周日警告说，周二将是"很困难，甚至非常困难"的一天，他邀请那些可以远程工作的人在家工作。

学校预计因一些教师的罢工导致教室关闭，甚至整个学校会关闭。

法新社说，这场抗议运动的后续情况仍不确定。在强大的总工联CGT系统，一些联合会正在推动采取更强硬的行动，已经宣布从2月6日起在港口、炼油厂和发电站举行新的罢工。铁路工人将在2月7日和8日罢工，总工联CGT和南方工会SUD警告说，这将是"从2月中旬开始"的延续通知罢工的前奏。

对于想争取"舆论在自己一边"的民主工联CFDT来说，贝尔热先生认为，“再展示一两次实力就足以让政府看清形势”。

马克龙推动的这个退休改革法案将于1月30日被提交国民议会由委员会审议。

想要阻止这项改革的左派议员已经提出了7000多条修正案，试图以无情无尽的辩论拖延时间。

周六，法国内政部长达马宁（Gérald Darmanin）谴责左派部分人士"极度蔑视工作的价值"，他指责他们试图把国家“搞得一团糟”。

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