大罢工前夕，马克龙声称退休改革“必不可少”

法国/政治/社会

59 岁的西尔维·佩卡尔 (Sylvie Pécard) 自 1994 年以来一直在巴黎圣路易斯医院上夜班。她的标语牌上写着：“64 岁的医护人员在养老院照顾 60 岁的老人？谢谢马克龙。

法国各大工会为抗议马克龙的退休制度改革计划，再度于周二举办大罢工和大游行。在大罢工和大游行的前夕，马克龙声称，退休改革是“必不可少”的。

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法国各大工会反对马克龙政府计划将法定的退休年龄提高到64岁，并呼吁全国民众周二动员起来，举行大罢工和大游行。

周一，在大罢工和大游行举行的前夕，法国总统马克龙声称，“当我们在欧洲进行比较时，为了“拯救我们的分配制退休体制”，退休制度的改革是必不可少的”。

刚过去的周末，法国总理博尔内曾经表示，把法定退休年龄推迟到64岁，这一措施“不再是可以商量（改变）的”。

周一在海牙举行的新闻发布会上，当马克龙被问及总理博尔内的这一表态时，法国总统马克龙说：“她说什么，是有充分理由的，我支持她”。

法新社报道，1月30日星期一，法国政府和反对派之间就退休改革的紧张局势进一步升级。

退休制度改革是马克龙总统第二任期的旗舰改革项目，周一，这一改革计划开始在国民议会进行辩论，这是改革计划要获得议会通过所需要经历的复杂旅程的第一阶段。在此之际，各工会呼吁民众走上街头抗议，根据法国媒体从各渠道获得的消息，周二的反退休改革的动员行动将是庞大的，法国内政部派出的维护秩序的警察比上一次的大动员还多出了一千人。法国左派将街头的动员称作是“人民对政府的退休改革计划发起的让政府倒台的动议案”。

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