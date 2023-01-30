法澳外交及国防部长巴黎2+2会谈推动印太合作

法国/澳大利亚

法国外长及国防部长30日在巴黎，与澳大利亚外长及国防部长举行2+2对话，希望修复两国因澳大利亚撕毁订购法国潜水艇合同而恶化的双边关系，法国也希望借此进一步加强与印太地区国家的合作，推动法国在印太地区的战略布局。

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这是自澳大利亚总理阿尔巴尼斯去年7月访问巴黎之后，法澳两国恢复对话、修补双边关系的又一次努力。

2021年9月，澳大利亚莫里森政府突然宣布中止此前与法国签署的巨额潜水艇订单，改为购买美国或英国的核驱动潜艇，并与美国及英国宣布成立奥古斯三边合作机制，令法澳双边关系骤然恶化。对于法国来说，法国不仅被盟国无预警抢走了巨额订单，而且奥古斯三边合作机制也将在印太地区有重大利益的法国排挤在外。

法澳骤然变冷的双边关系在2022年5月澳大利亚大选，新政府上台之后，才出现缓解曙光。新总理阿尔巴尼斯2022年7月1日到访巴黎，与法国总统马克龙会谈。

周一（1月30日），法国外长科罗纳与国防部长勒科尔尼在外交部与来访的奥大利亚外长黄英贤及防长马尔斯会谈。法新社引述国防部消息指出，两国关系已经重启，现在需要深化，达成一些“具体成果”。

澳大利亚外长和防长此前则在一份联合声明中表示，他们期望双方能制定一份深化合作的路线图，尤其是加强在国防、安全和应对气候变暖等方面的合作。

但在印太地区有重要经济及战略利益的法国也正谋求加强与亚太国家合作，推动法国在中美争雄的印太地区的战略布局。法国近年也在提升在当地的军事部署，并与日本、印度等周边国家联合军演，在南海水域巡逻等等。

法新社报道指出，法国总统马克龙希望法国在当地扮演一支平衡力量，也就是既不与中国一唱一和，也不追随符合美国立场。一名不愿披露身份的法国军官向法新社表示，在印太这个国际贸易的神经中枢，法国应当既强化区域合作，又避免给人“反华部署”的印象。

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