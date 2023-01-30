退休案：议会抢座抢麦 罢工即将启动 大巴黎拼车服务

法国国民议会今天1月30日开始审议政府提出的延后退休年龄改革法案。反对这个改革的8大工会定于1月31日举行的新一轮罢工动员，从今天晚上启动。

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在此之前是议会斗争：今天上午议会辩论出现了争抢座位和麦克风的运动。另外，还有超过7000份修正案，其中6000份由左派提供，以图无限期拖延时间。

据法新社报道，今天周一上午，当议会社会事务委员会60多名议员逐条研究将法定退休年龄从62岁延至64岁，并加速延长缴费期的法案时，众多左派涌入议会大厅，开始争抢座位和麦克风。由于座位不足，一些左派议员被迫到右翼区和极右翼区找座位。于是，法国不屈服党（极左）的议员克鲁艾（Hadrien Clouet）嚷出一嗓子：“我们许多人想要共建！”（左右共建）引来哄笑。”

法新社说，气氛乱了，发言者们努力使自己的声音被听到。另一左派联盟（Nupes）议员喊道，"如果你想要的话，我有一个大喇叭！"。

社会党人阿瑟-德拉波特（Arthur Delaporte）则上来就要求"额外增加几天"审议时间，而大约7,000个修正案（其中6000由左派提出）已经被提交。...

法国总理博尔内昨天在法国新闻台（Francinfo）表示，64岁退休年龄已经没有谈判的余地。她此话，引发工会和反对派的愤怒，法共领导人法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）指控她“挑衅”，不屈服党协调员彭巴尔（Manuel Bompard）谴责她"挺胸亮肌肉"，而法国右翼共和党（LR）的执行副主席普拉蒂埃（Aurélien Pradié）也批评她"扬起下巴"挑战。...

法国8个主要工会正在呼吁人们进行比1月19日规模更大的动员行动（1月19日有100-200万人参加了抗议行动）。

预计从今晚开始，公交系统将受到严重影响，特别是巴黎地区，火车、快线、小地铁、飞机场，将出现许多线路的中断。

对于那些需要上班或出门移动的人，大巴黎地区在网上有三个拼车平台（Karos、Klaxit、Blablacar Daily）合作，将在罢工期间为所有法兰西岛（Ile-de-France）的居民提供拼车服务。

另据主要的小学工会（Snuipp-FSU）周一预测，周二反退休改革的罢工将有50%的小学教师参加，而在1月19日第一轮的罢工有70%的教师参加。

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