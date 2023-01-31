军事

法国将向乌克兰再提供12台凯撒炮。这是法国1月31日宣布的。新增12台凯撒炮的经费来自法国为乌克兰提供的2亿欧元的援助。这些凯撒炮将在几个星期之后交付。

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法国世界报说，之前法国已经向乌克兰提供了18台凯撒炮。 法国武装部部长勒高努说，这个数量已经是不能小看的。法国准备向乌克兰总共提供50台凯撒炮。

法国已经提供给乌克兰的18台凯撒炮中，有1台没有在使用。另外17台也要维修保养。这些凯撒炮要么参加了作战，要么因为常规的损耗需要维修。

丹麦在1月中旬答应向乌克兰提供19台凯撒炮。哥本哈根是在2017年到2019年之间向法国 Nexter 集团订购了这批武器。但是现在交付有所延迟了，订单中只有几台凯撒炮交付给了丹麦。

法国武装部长说，法国给乌克兰的2亿援款已经花了一半。光是新增的12台凯撒炮就花掉了6000万欧元。加上GM雷达，法国的援款很快会用完。

法国世界报说，乌克兰星期二宣布，西方国家已经准备向乌克兰交付120到140辆坦克，用来逼退俄罗斯军队。乌克兰外长表示，这些坦克包括德国的豹2坦克，英国的挑战者2坦克和美国的亚勃拉姆斯坦克。

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