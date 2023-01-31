法国年通胀率续升 今年1月达6% 视频能源速涨

根据法国国家经济统计局 (INSEE)今年1月份的数据：通货膨胀率在1年内上升至 6%，这项价格涨幅将来自“食品和能源价格的加速上涨”。

广告 继续浏览后续

法国经统局周二(1月31日)公布的初步估计显示，1 月份居民消费价格上涨略有加速，通胀率在一年内达到 6%；去年十二月曾为 5.9% 。

法国国家统计和经济研究所 (INSEE) 在其新闻稿中表示，通胀率略有上升，应是由于食品和能源价格的加速上涨，分别在一年内食品上涨了 13.2% 和 能源上涨了16.3%。

能源价格“或因石油产品价格上涨而反弹，部分原因是政府燃料折扣优惠措施的结束，以及天然气价格受管制的结束”。 2023 年 1 月 1 日，民众加油时每升燃料油可打折扣 10 生丁，欧分，以及天然气价格限制最多只能涨价 4% 的措施结束（由于政府规定2023年最多涨价幅度的上限为 15% ）。

相反的，服务业价格的涨幅在 2023 年第一个月放缓，年涨幅从 2.9% 下降到 2.6%。

此外，法国工业制品成本的变化保持稳定（2022 年 12 月和 2023 年 1 月涨幅为 +4.6%），而烟草价格的涨幅略低于去年 12 月（之前涨幅为+0.3% ，然后涨幅为 +0.2%）。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅