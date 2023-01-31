法国第二轮反退休改革总动员：公交和学校罢工率下降

法国/退休改革/罢工

法国各大公会和在野党今天1月31日举行第二轮总动员，试图通过大规模罢工和游行运动迫使马克龙政府放弃将法定退休年龄从62岁延长到64岁的改革。但今天公交和学校的罢工者似乎有所减少。

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交通

法新社引述工会人士说，周二，第二轮总动员日，法国国家铁路公司（SNCF）的罢工率达到36.5%，而在1月19日第一轮动员日，罢工率为46.3%。

不过，法国国家铁路公司管理层不想确认这些数字，指出，这些数字是临时性的，不包括按职业分类的数字。也就是说，罢工人数变少不代表正常运行的列车会多。国铁公司继续坚持之前的预计：今天平均三辆高铁（TGV）中有一辆运行，几乎没有城际列车，区间列车（TER）每十辆有两辆运行。

法新社说，大巴黎通勤列车交通受影响较大，C、D、E、J、L、N、P和R线平均只有十分之一运行，大多数列车只在高峰期和/或部分路线上运行。

学校

此外，学校的罢工率也有所下降：据法国教育部的数据，今天周二反退休改革第二轮罢工的教师比率平均为25.92%（小学26.65%，中学25.22%），低于1月19日第一轮的平均38.5%（小学42.35% 中学34.66%）。

法国教育部统计的数字低于教师工会的统计：法国主要的小学工会Snuipp-FSU预测今天的罢工率为50%，而在第一轮1月19日，工会宣布的学校教师把功率为70%。

铁路公交和学校通常是罢工的主力，因为这两个领域的罢工，能削弱众多其他行业的活动。

法国8个主要工会希望今天的动员超过上次1月19日的规模。那次全法国有200场游行，估计有100-200万人参加。

马克龙支持总理

法国总理博尔内周日表示，64岁退休年龄已没有谈判余地。她的表态受到反对派一致谴责。法共领导人法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）指控她“挑衅”，不屈服党协调员彭巴尔（Manuel Bompard）谴责她"昂头亮肌肉"，法国右翼共和党（LR）执行副主席普拉蒂埃（Aurélien Pradié）批评她"扬着下巴"恶意挑战。...

法国总统马克龙昨天表示，与欧洲其他国家相比，为了“拯救我们的退休体制”，退休制度的改革是必不可少的”。之前，他曾表示自己这项改革已经具备民主合法性，因为他在竞选连任时，一直将此作为下一任的施政纲领，多数选民选了他，就证明同意了。但反对派说，当时许多人选他只为淘汰极右派候选人玛丽娜勒庞。

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