俄外交部女发言人讥笑马克龙相关讲话不是成人逻辑

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙赞成军援乌克兰抵抗俄罗斯侵略战争，并说不存在让战争升级问题。俄罗斯外交官今天批评称，法国总统马克龙可以说向乌克兰运送武器并不构成战争升级，这是 "荒谬的"。俄罗斯外交部女发言人说， "我无法相信这是一个成年人的逻辑。" 马克龙在法国的政敌此前多次讥笑马克龙政治智力未成年，并以此暗讽马克龙相比之下年轻。

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俄罗斯外交官周三表示，“法国总统马克龙可以说向乌克兰运送武器并不构成升级，但这是荒谬的。” 俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃告诉记者：“这很荒唐。”

这位女发言人称，"法国总统真的确定向基辅政权交付重武器和飞机（......）不会导致局势升级？我无法相信这是一个成年人的逻辑。"

法新社说，俄罗斯这位外交官是在2月1日新闻发布会上被问及法国总统马克龙周一关于可能向乌克兰交付战斗机的评论。

据法国总统马克龙强调，任何运送武器的决定都必须符合"标准"，特别是它 "不应该是升级性质的"和 "不具有影响至俄罗斯领土的性质"。马克龙说，只要符合这些定义，没有任何军需被排除在外。

法国周二宣布，除了已经交付的18门凯撒炮之外，法国还将向乌克兰提供12门凯撒炮。但巴黎在现阶段排除交付法国王牌勒克莱尔克坦克。

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