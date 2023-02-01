法国跨工会联手反退休改革127万人示威后 7日和11日将再度罢工

法国 CGT 工会工人参加反对法国政府退休改革计划的示威游行，这是法国全国罢工和抗议活动的一部分；标语上写着“我们不会撤退”。 2023 年 1 月 31 日尼斯

全法国8个工会针对抗议退休改革，继昨日周二(1月31日)联合召聚全法国127万人上街示威后，跨工会组织今（2月1日）表示将很快再度举行两次罕见的联合示威行动：本月7 日的星期二及11 日的星期六。

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继昨天周二举行大规模的反对养老金改革示威游行的第二天，跨工会组织再度决定举行两个新的联合示威活动：7 日的星期二和11 日的星期六的联合示威活动。

全法国8个工会罕见的大家联合起来反对马克龙政府的退休改革议案，巴黎人报指出，这是以往非常少见的现象。

法国下列8个工会：CFDT、CGT、FO、CFE-CGC、CFTC、Unsa、Solidaires 和 FSU，决定联合起来反对政府的退休改革提案。因此在昨天周二大罢工后，决定将再度呼吁进行两次新的跨工会罢工示威行动。

过去，法国的8个工会联很少联合起来反对养老金的改革。

根据左派的工人力量 (FO) 秘书长弗雷德里克·苏约 (Frédéric Souillot) 周二指出，“今天的第二次成功动员表明了贯穿全国的深深愤怒。 政府仍然不想听到它并撤回其改革，因此我们正在加强示威活动。”

根据内政部的数据，1 月 31 日星期二的罢工示威活动，全法国各地有 127 万人动员起来，根据 CGT 的数据，动员了 280 万人。

此前1 月 19 日，在第一次的跨工会、跨行业罢工的第一天，内政部数据指出有 112 万——根据工会的说法是动员了200 万人参加罢工示威。

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