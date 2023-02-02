以色列总理到访巴黎 寻求联盟应对伊朗

法国/以色列

以色列总理内塔尼亚胡于1 月 2 日星期四到访巴黎，这是在他一个月前再次出任以色列总理以来首次出访法国，以色列寻求西方联盟来共同抑制伊朗核计划。

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以色列总理内塔尼亚胡今天星期四到访巴黎，这是在他一个月前再次出任以色列总理以来首次出访法国，抑制伊朗发展核计划和巴以冲突应该是本次与法国总统马克龙讨论的重点。

以色列担忧伊朗拥有核武，寻求与西方盟友来共同应对伊朗的核计划。本台消息显示以色列已经有所准备，锁定了伊朗境内大约3千个目标，希望尽快采取行动。

以色列寻求与西方国家的军事盟友，包括法国、美国和几个阿拉伯国家，来应对伊朗的核威胁。不过到目前为止，法国和美国拒绝。

但是情况出现变化，首先限制伊朗发展核协议谈判没有进展。其次以色列加入西方阵营，来应对俄乌危机，以色列近期表示已经准备好在军事上支持基辅反对莫斯科。

以色列总理内塔尼亚胡借此向西方人发出一个信息就是我们支持应对俄罗斯的战争，你们支持应对伊朗。

巴以冲突近期升温，法国方面表示声援以色列应对恐怖主义，同时呼吁各方采取措施避免暴力升级，并愿意为恢复巴勒斯坦人和以色列人之间的对话做出努力。

马克龙总统和内塔尼亚胡总理将共进晚餐。

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