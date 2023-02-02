法国人近十分之七支持就退休改革进行全民公投

根据法国CSA研究所为 CNEWS新闻台所做的一项调查结果，近十分之七的法国人 (69%) 支持针对退休改革方案进行一项全民公投。

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法国民众反对退休改革的动员并未减弱。 据内政部称，虽然 1 月 31 日的示威活动聚集了 120 万人，但几个反对党正在为举行一项全民公投投票而继续努力。

据法国CSA 研究所为 CNEWS新闻台所做的一项调查，近十分之七的法国人 (69%) 支持就退休改革方案进行一项全民公投。

民调显示，年龄35 岁以下的法国公民带头支持这个想法。具体而言，35 岁以下的法国人最支持举行公投 (达77%)，但 50 岁以上者也占多数 (63%)。

本次受访者的政治敏感性揭示了答案的多样性。 因此有77% 的左翼人士希望就养老金改革进行公投。 在支持《法国不驯服党》的支持者，这项支持率更是攀升至 87%。

最不支持针对举行退休改革案公投的受访者是执政的多数派，其赞成者比率为45%。也是右派的共和党（ les Républicains ）的赞成者比率为43%。

随着政治立场路线向右移动，极右派的《国民联盟(RN)》政党选民的支持率攀升至 76%，而也是极右派的埃里克 泽默 (Eric Zemmour) 领导的《再征服党 (Reconquête )》选民的支持率攀升至 89%。

2 月 6 日国会将进行审核极右派国民联盟所提出的这项公投动议 ：

这项全民公投调查结果比率的分配符合于国会当中各党派表现出的立场，也就是极左派和极右派都赞成举行公投。

因此，在共产党人的倡议下，左翼代表于 1 月 23 日提出了一项“公投动议”。翌日，国民联盟国会议员提交了他们自己的动议：将政府的退休改革议题交付给法国人自己表决。

然而，在议会主席会议决定抽签后，只有极右派的RN政党的动议将在 2 月 6 日交由议员表决。

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