“暗杀”马克龙案：真要判了

法国/刺杀总统案

法国司法经过15天的庭审，2月2日对 "暗杀计划案"要做出初判。这个极右翼团体被怀疑准备针对移民、清真寺甚至是法国总统马克龙的暴力行动。检方要求法庭下达5年不等的监禁判词。

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据Le HuffPost与法新社报道，在对Barjols夫妇的审判，因有计划袭击马克龙，法庭判最高5年的监禁。共13名极右团体 "巴乔尔 "团伙的成员目前正在接受庭审，他们被指控密谋对移民、清真寺和包括国家元首在内的当选官员采取暴力行动。

自1月17日庭审以来，司法当局指控他们密谋攻击危害马克龙生命。昨天在对巴乔尔夫妇的审判中，要求判处从一年缓刑到五年监禁的刑罚。也有当庭宣告无罪。

对让-皮埃尔-布耶的判决最重，因为他在2018年底制定刺杀马克龙的计划中被认为是团伙聚集的"驱动力"。反恐检察官要求对丹尼斯-科利内特（Denis Collinet）判处三年监禁，他是这个充斥"混乱意识形态 "和"暴力行动"的团体的创始人。

在整个起诉书中，检察官试图恢复案件的"确切性质"："它不能受制于二元分析"，她详细说明，"它既不是什么也不是什么"。检方指控，如果他们的密谋看起来 "牵强 "或未能付诸实行或完成，那么巴乔尔家族的死心塌地成员确实参加了攻击民选官员或移民营地与设施，目的是用恐怖改变现实。

据检察官指控说，2018年11月初暗杀国家元首马克龙的计划（13名被告中有4人涉嫌该计划）是 "这个涉案团伙内部之前发生的一切的激昂目的"。检察官提前回答了辩护人的问题，承认巴乔尔夫妇 "受到了社会反抗的激励"，这与当时盛行的 "黄马甲 "运动相呼应。但她认为，将这两件事相提并论是 "扭曲事实的真相"。

检方批评称，涉案要犯关注的不是黄背心们抱怨的燃料价格或每小时80公里的速度，而是双重 "执念"：对移民和对马克龙的仇恨。

为了确定被告的危险性，检察官指出了他们与圣战分子的 "共同点"：同样的 "对暴力的迷恋 "和同样的对 "不纯洁者 "的斗争，这些不纯洁者或是"不良分子"，或就是移民。检方指控，"如果本案与圣战主义恐怖案件相像，难道你们还敢说证据不够吗？"

检察官告诉法庭，"为什么我们要对极右派的案件总是更加宽容？"

消息说，涉嫌此案的嫌犯律师，此前指控法国司法小题大做，把对一群自身活着不满，对社会发恨的边缘人物过度指控为暗杀总统的人，而且，他们的密谋，听起来就像是玩闹剧目说说而已。

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