法国东部科尔马至巴黎TGV高速火车周五早遭攻击威胁 一度停驶

法国国家铁路公司 (SNCF) 周五(2月3日)早上指出，由科尔马( Colmar) 开往巴黎的高速火车在受到攻击威胁后停止行驶，结果一名男子被捕，情况“已得到控制”。

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根据巴黎人报从一致的消息来源获悉，周五(2月3日) 早上一名威胁要在科尔马-巴黎 TGV 发动恐怖袭击的一名男子被制服了。 这一事件导致列车在洛林 TGV 火车站站停止运作。

法国铁路公司进一步指出， “情况已经结束并受到控制。 该人已被捕，”该公司发言人并告诉法新社 ，在“警察干预”之后，列车出现 2 个小时 20 分的延误。

为了向广大群众解释列车为何延误，该公司的网站只是简单地指出“有一个被遗弃的行李”和“一名乘客出现扰乱火车行程的不当行为”。

由于当时一名正在搭乘这班列车的警察即时干预，这名男子很快被逮捕。

自 2022 年 1 月 1 日起，法国警察可以享受铁路公司SNCF 和其Ouigo铁路网的免费交通服务。

作为交换条件，这些警察必须确保行程安全并在必要时进行干预，甚至在不是执勤上班时间。 在这些条件下，他们有权携带武器

法国内政部长也立即在推特上庆贺国家与铁路公司的这项合作部署。

这次袭击未遂事件让人想起 2015 年在阿姆斯特丹和巴黎之间在达勒斯(Thalys)火车上的挫败恐怖袭击事件。 这三位被视为英雄的美国人还在三年前提出要求，而归化入籍成为法国人。

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