当心！法国有“多偷”汽车排气催化转换器

法国/汽车

法国据报多流行偷盗汽车的排气装置。汽车排气催化装置，也叫催化转换器，因含有稀有金属成分，据称价比黄金甚至比黄金还贵，现在成为偷盗者另类首选。

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据法新社今天报道称，法国越来越多的遭偷窃受害者抱怨，他们的汽车底下的排气装置被锯断被卸载，而且他们只是在发动汽车时，因为发动机传出拖拉机般的马达声音才发现汽车遭损坏了。

据专家说，法国的催化转换器里含有丰富的稀有金属“铑”，这是一种比黄金贵六倍的金属，正在吸引越来越多的盗贼将“铑”据下送到国外。

也有车行经营收购“偷锯”下来的催化转换器，一个催化转换器价格 2,500欧元左右。在不到一分钟的时间内就偷锯下来的催化转换器，值这么多的快钱，据称太有吸引力了。

法新社采访一位名叫奥利维尔的车主，他被偷了一次, 随后他安装了防盗装置，但在去年11月底又被盗了催化转换器窃，现在他把车停在了另一个停车场。

自20世纪90年代以来，催化转换器成了排气系统的一部分，用于减少汽车的污染排放，特别是氮氧化物和一氧化碳。催化转换器的珍贵和稀有成分“铑”，而且也包括“铂”和“钯”，都具有将其转化为危险性较低的产品，如氮气或水蒸气的特性。

在高度投机的金属市场上，自2020年以来，“铑”的价格波动已经加剧，尤其是现在疫情后的汽车行业复苏，稀有金属价格飙升。三年前，一克“铑”可以用大约160欧元就买到。今年1月1日，它的价格是两倍多，为335欧元。而催化转化器可含有1.5克的“铑”。

法新社说全世界每年只生产约20吨的“铑”，“铑”矿80%以上在南非。

法国警方加大打击此类犯罪。法国"打击流动犯罪中央办公室（OCLDI）负责人马克-德-塔尔莱（Marc de Tarlé）将军告诉法新社：宪兵辖区2022年记录有大约一万起盗窃案，与2021年相比增加了50%。而警方2022年1月至10月记录了8,235起行为，几乎是2021年同期（4,193起）的两倍。

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