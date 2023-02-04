法国警方报告破获了一个中国人卖淫黑社会团伙

法国/中国/卖淫团伙

法新社说从法国司法警察和一位司法人士处获悉，一个在法国各地公寓剥削中国妓女的皮条客网络在1月中旬被破获。

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根据司法消息，在2022年2月开始的这项司法调查中，有8人于今年1月13日被起诉，主要罪控是严重的拉皮条、贩运人口和协助非法居留。司法消息说，这些犯罪活动都是有组织的团伙经营。

据司法人士称，其中7人已被监禁。

据消息3日称，这项调查于2021年就开始侦查，案涉一个与中国犯罪组织有关的网络组织，该网络涉嫌剥削约40名妇女，她们在短期出租的公寓里被组织卖淫。

据法国打击人口贩运中央办公室（Ocrteh）主任Elvire Arrighi告诉法新社，"这些妇女被皮条客安置在一些公寓里"，经常几天后被转移，比如从欧塞尔（东部）转移到里昂（东南部）。该办公室与法国东部南锡的边防警察一起领导了调查侦查行动，因为调查在那里启动。

据官员介绍说，这个网络 "有金字塔形式组织"，就像中国黑手党的传统做法一样，由一个绰号为 "大师 "的领导。大师下面有两个得力助手，他们各自管理着一个电话总机，寻芳客户在专门的卖淫网站上找到这个号码后，来这里预约。

法新社说，这些皮条客以巴黎和巴黎大区为基地。受害者将她们的收入的50%支付给该控制组织，收集的钱据指控"回到了中国，缴给当地的犯罪组织"，Arrighi警方专员说，这些被告使用中文应用程序进行通信或转账，"这使调查更加困难"。

据警方专员说，涉案者其中一名是法国国民，他为该卖淫网络提供公寓场所。

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