法国退休改革反对声浪震天 马克龙一线大将忽惹官司称“不是时候”

法国/司法

法国劳工部长杜索普特在站在争议很大的养老金改革的第一线时被指责犯有走关系户违规行为，面临司法调查。法国总理博尔内周六重申了对该部长的"信任"。

广告 继续浏览后续

法国劳工部长杜索普特这位前社会党人从周一开始在议员面前应当为总统马克龙第二个五年任期的旗舰改革即退休计划改革进行辩护。目前法国抗议声浪显得很紧张。在1月19日和31日创纪录的工会街头动员之后，计划在下周二和周六再举行新的两天示威，人们反对将退休年龄从62岁延长到64岁。根据周三公布的Elabe民意调查显示，71%的法国人仍然反对改革。

是在此刻，劳工部长杜索普特Dussopt被怀疑在2000年代末与水处理集团Saur签订的一项公共招商合同中存在偏袒行为，当时他是法国南部小镇Annonay的市长。

劳工部长杜索普特部长今天对这一指控作了强烈的 "抗辩"。部长杜索普特承认，监督官员腐败问题的国家金融检察院（PNF）保留了 "徇私舞弊 "的罪控，有可能将来对他起诉。

据法国新闻网站Mediapart爆料称，国家财务调查人员在搜查部长家时发现了 "杜索普特和水公司（索尔）之间的对话记录，似乎显示2009-2010年的公共合同不存在什么疑问"，当时他还是议会议员和这个阿尔代什镇的社会党市长。

总理府今天说，杜索普特得到总理的充分信任。

在接受询问时，爱丽舍宫没有发表评论，只是说总理博尔内的回应中已经说了该说的。

法新社说，作为马克龙政府的一员核心，这位44岁的部长在2017年底加入了马克龙阵营，他还和内政部长一起负责移民法案的制定。而在未来几个月，他将站在推动就业法案的最前沿。

杜索普特Olivier Dussopt并不是唯一一个在养老金改革中发现自己处于司法混乱状态的部长。在他之前，埃里克-沃尔特在2010年曾被贝滕库特事件涉及。当然，司法调查后，这位由前共和党人变成马克龙麾下的部长，获得了无罪释放。

而在马克龙第一个五年期的改革项目时，养老金高级专员让-保罗-德勒沃耶已于2019年12月辞职，原因是没有向公共生活透明度高级管理局（HATVP）申报多项收入。2021年12月，他被判处4个月的缓刑，并处以15,000欧元罚款。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅