法国退休改革计划：马克龙再退一步

法国/退休

法国总理伊丽莎白-博尔内在《周日》（JDD）宣布，在20至21岁之间开始工作的人将能够在63岁而不是64岁就退休。法国行政当局是对共和党LR的议员的要求，做出积极回应，以期获得共和党投票支持。

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这是法国总理博尔内在法国养老金改革争议中对工龄问题做出首次让步。

关于备受争议的养老金改革，总理称，“我们将采取行动，将这种工龄的政策扩大到那些在20至21年之间就开始工作的人。” 博尔内说："他们将能够在63岁时就退休。她说，在下周一国民议会开始辩论之前，我们听到了右翼政治家们的要求。

共和党主席西奥蒂Eric Ciotti在Le Parisien Dimanche受访时说，如果博尔内 知道如何倾听他的政党的建议，49.3就没有必要。

共和党人的投票对于通过这项改革议案至关重要。据党主席埃里克-西奥蒂称，他们提高了要求，几天来一直要求避免让"那些最早开始工作的人工作更长的时间"。他向该报保证，对长期就业的建议开绿灯，"将在LR党内赢得非常多的多数"。

据总理说，"这项改变关系到每年6亿至10亿欧元的预算，每年也将影响多达3万人。Elisabeth Borne博尔内说，这项改革旨在2030年时就达到退休系统预算平衡，我们将必须找到融资的方法。

目前，在20岁之前开始职业生涯可能导致提前两年退休，而在16岁之前进入工作生活，则可能让提前四年退休。改革项目预计这一制度将被 "调整"：20岁以前开始工作的人将能够提前两年离开，即62岁；18岁以前开始工作的人将能够在60岁离开。

总理虽然面对2月7日和11日将举行的两个新的示威抗议动员，但说，她理解将法定退休年龄从62岁提高到64岁的改革引起了反应，有保留，有担忧"。"但我们的目标是通过分配确保我们退休制度的未来前景。"她还说，她很遗憾有些人，特别是左派，正在制造误解。

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