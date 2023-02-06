石油企业道达尔建设欧洲最大捕捉二氧化碳项目

环境/二氧化碳

道达尔能源集团周一2月6日宣布，在丹麦获得两项许可，开放在北海地下两公里多处扑捉和埋藏二氧化碳项目，目标是到 2030 年每年储存 500 万吨 二氧化碳，以便减少地球温室气体。

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石油能源企业道达尔能源集团周一2月6日宣布，与丹麦合作，开放在北海地下两公里多处埋藏二氧化碳项目，目标是到 2030 年起每年储存 500 万吨 二氧化碳，以便减少地球温室气体。

法新社消息指出，北海适合这种地下储存二氧化碳，因为该地区的海底有特殊地质，特别是北海已经有许多天然气管道和数十年石油和天然气开采遗留下来的废井。

本次丹麦批发给道达尔能源集团许可证覆盖面积超过 2,000 多平方公里，距离丹麦西海岸约 250 公里。

碳捕获和储存二氧化碳项目仍然非常昂贵并且处于初步开发阶段，因为二氧化碳是导致全球变暖的一个重要温时气体来源，此前主要通过开采化石燃料和重工业企业的排放。

本次道达尔的彩虹桥计划，目标是从2027年开始，把达300万公吨的二氧化碳注入一个废弃的油气田中，并在2030年前，达到500万公吨。

丹麦政府表示另外一项叫做绿沙计划项目，预计在2025年前，把达150万公吨的二氧化碳，注入在北海区域已耗尽的石油和天然气田。

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