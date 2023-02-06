退休改革：在辩论激烈的法国国民议会，反对派的进攻被击退

法国/社会

法国各工会号召法国人周二再度进行罢工并走上街头游行，抗议法国政府的退休改革计划。在大罢工的前夜，法国政府的极具争议的退休改革计划继续在国民议会辩论。

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周一，法国政府将法定退休年龄推迟到64岁的极具争议的退休改革计划继续在国民议会辩论。

法新社报道，在激烈的辩论开始时，法国政府试图为其退休改革辩护并表示说，退休改革计划是“公平与进步的”，法国的退休体系要么要“改革”，要么就要“破产”。

法新社指出，周一的法国国民议会内，气氛异常的激烈，发生了一系列的要求遵守规定的警告和会议暂停，相关部长们的发言也一再被推迟，反对派围绕政府的退休改革计划进行了激烈的争论，对之发起了猛烈的进攻，但不屈的法兰西党以及国民联盟党的进攻被击退。

仍然根据法新社，法国劳工部长杜索普特(Olivier Dussopt)周一在国民议会肯定地说，政府的退休改革是“公平和进步的”，它“以公平的方式”让大家都做出贡献”，政府准备在改善老年人的就业问题上或者在妇女的养老金问题上，“走得更远”。

身为前社会党成员的法国劳工部长受到左派的质问，左派并称法国劳工部长“被收买了”。不屈的法兰西党的François Ruffin斥责劳工部长说：“你这是在偏袒富人”。

议员们随后通过投票，否决了不屈的法兰西党提出的要求否定整个改革计划的动议案。

然后，国民联盟党提出的要求对退休改革进行全民公投的动议案也被否决。

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