80后法国部长：退休体系“要么改革，要么破产”

法国/退休

法国公共账户部长加布里埃尔-阿塔尔向国会下院说："让我们不要害怕说出来：有关退休金系统，不是改革就是破产！"。2023年1月26日

法国退休改革法案在国民议会进入讨论程序。80后法国公共账户部长阿塔尔发言称：涉及到退休体系，我们别怕把话说出来：退休体系“要么改革，要么破产”，他还批反对这项改革的极左派“痴迷于征税”，“向所有人征税”...

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马克龙政府的退休改革法案在议会社会委员会审议后，今天2月6日开始在国民议会进行为期两周的高风险讨论。

据法新社报道，法国公共账户部长加布利耶-阿塔尔（Gabriel Attal）今天下午在议会开始辩论时发言说，“我们别怕把话说出来：议员女士们，先生们，有关退休领域，“要么改革，要么破产”。

阿塔尔先生保证说，政府"愿意为工作的法国人采取行动"，他抨击左派阵营"痴迷于征税"，"向所有人征税，一直征税，总是征税"。（意指在国家需要钱时一味要求用征税填补）。

议会（众议院）须在2月17日结束辩论，将法案文本交到参议院审议，尽管反政府党团已提出超过两万个修正案，意图拖延时间。

工会计划在本周组织新的反政府退休改革罢工动员，预计周二2月7日法国高铁将有一半停运，大巴黎地区的公交地铁也将非常“紊乱”。

至于周六公休日的抗议活动是否有罢工配合，工会尚未宣布。不过，据法国国家铁路公司（SNCF）2月6日周一宣布，由于法国总工联火车司机支部（CGT Cheminots ）与南方铁道（SUD Rail） 工会呼吁罢工，预计周三大巴黎郊区的火车运行将会受到干扰。

总理让步

法国总理伊丽莎白·博尔内（Élisabeth Borne)昨天在最后一刻做出了让步，同意20-21岁之间开始工作的人，将能在63岁退休而不是64岁。这是法国右翼共和党议员提出的要求，该党的投票对政府在议会通过此案至关重要。

将法定退休年龄从62岁推迟到64岁是马克龙第二个五年任期的旗舰改革项目。他预计通过每年逐步顺延退休年龄，在2030年让现收现付的退休金帐目达到平衡。

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