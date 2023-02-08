法国道达尔集团2022年超额利润195亿欧元创纪录

法国左翼联盟NUPES发起反对物价飙升和气候不作为的示威活动，一名抗议者举着标语牌上写着“全面罢工”--法国能源巨头 TotalEnergies 2022年10月6日巴黎

法国道达尔石油集团 (TotalEnergies) 2022年营业额超额获利195亿欧元，创下该集团历史记录。

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由于能源价格飙升，法国道达尔石油集团(TotalEnergies)，在2022年实现了 195亿欧元的营业利润额，也创下该集团历史新高的年利润记录。

在接受巴黎人报专访时，道达尔总裁帕特里克·普亚内 (Patrick Pouyanné) 表示， 如果加油站的价格上涨，该集团正在考虑采取新措施来提高a开车族的购买力。

道达尔集团2022年的营业利润高达195亿欧元。 全球缴纳的税款为 330 亿欧元。

由于能源价格飙升，尤其是乌克兰战争的后果，2022 年将成为创下该集团有史以来的年利润最高的一年。

道达尔石油公司继去年2022年在法国领土上其集团的加油服务站采取给予加油消费者数周的折扣措施后，该集团老板普亚内今宣布，如果全球每升柴油燃料油价格再度回升超过两欧元的标准，他可能会再次降低加油站的价格。

道达尔集团总裁普雅内被巴黎人报询及：这样的金额是超额利润吗？

这位总裁回答说：我不知道你们所谓的超额利润是什么意思。但道达尔集团去年获得的利润高于，是因为能源价格本身非常高。 这主要是我们集团员工努力工作的结果，使我们近年来能够降低成本，以及采取有成果的营业策略，例如押注欧洲现在大量需要的液化天然气等的策略，以及石油和天然气带来的这些好处，使我们能够加快对低碳能源的投资，从而使得能源转型取得成功。

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