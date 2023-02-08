甜菜农拖拉机大军巴黎示威 抗议政府禁用杀虫剂

法国/农民抗议

在农民组织的抗议活动中，拖拉机占领了巴黎市中心2023年2月8日

2月8日早晨巴黎环城路突然出现大批农民开拖拉机示威，抗议欧盟和法国政府对农业施加的"限制"，特别是对使用杀虫剂的限制。

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据法国主要农会（FNSEA）在巴黎凡尔赛门宣布，参加这次抗议活动的有超过两千名农民和"近500台拖拉机”。

数百辆拖拉机（有些重达7吨以上）从巴黎凡尔赛门出发，在众多警察簇拥下，在巴黎市中心的亚历山大三世桥和荣军院之间排成五行。

这个农民拖拉机大军一望无际，导致巴黎地区交通紊乱，许多路口被警方封锁，堵车数百公里。

法新社报道，甜菜农抗议的原因是在欧盟法院裁定任何豁免使用新烟碱（néonicotinoïdes）类杀虫剂均属非法后，法国政府1月23日决定不再授权使用这类杀虫剂用于甜菜种植。

新烟碱类杀虫剂对蜜蜂有毒，并从2018年起被禁用，但又被法国政府授予了两年豁免期。这使得农民可将这类杀虫剂预防性地用于甜菜种子，以保护它们免受蚜虫传播的病毒性黄疸病的侵害。

参加抗议的种植者和农会活动人士达米安-格里芬（Damien Greffin）说 "作为新烟碱的使用者，我不觉得我在毒害世界"。他补充说，"按照这个节奏，农业将会消失"。他提到禁用亚胺硫磷杀虫剂"损害"樱桃种植，以及即将禁止除草剂对种植苦白菜（菊苣）构成不利的影响。

另一位西里尔-米拉（Cyril Milard）的农民补充说，"我们想向政府表明，不能在没有替代方案的情况下禁止使用生产资料"。

根据一份声明，法国农业部长马克-费斯诺（Marc Fesneau）接待了一个农民示威者代表团，与他们讨论了"农业领域的未来"。周四，费斯诺将提出一个行动和支持农民的计划，应对"欧盟禁止所有豁免的决定"。

生态人士反对

农业领域第三大农会“农联”没有参加这次示威。这个左倾组织在一份声明中谴责那些以"反动和保守"的立场拒绝"任何生态进步"的人。

非政府环保组织“未来世代”（Générations Futures）回顾说，新烟碱"比1970年代禁止使用的臭名昭著的（杀虫剂）DDT毒性更大"。该团体还谴责了"配得上1960年代的农业，而不是2020年代的农业"的做法。

最近几个月，法国农业界在各种问题上有很多不满：农民们在全国各地小范围集会，有些集会是抗议能源价格飙升而导致他们的生产成本上升，另外一些集会是要求允许储水以灌溉他们的作物。

上次法国农民的大规模动员是在2019年11月27日，当时有一千辆拖拉机在巴黎环城公路上“蜗牛行”，他们抗议禁止在住宅附近几米的农田使用这些杀虫剂的规定。

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