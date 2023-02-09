法国2024奥运圣火6月初抵菲尼斯省后 前往海外省传递

2021 年 10 月 19 日，在雅典举行的奥运圣火传递仪式上，希腊的奥运会水球奖牌得主埃维·莫莱蒂杜将火炬传递给中国的李妮娜。

法国2024奥运会主办国的圣火传递行动将于6月初抵达法国西部菲尼斯泰尔省(Finistère) 然后传递到海外省。这是法国官方周四(9日)正式宣布的。

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法国官方今(9日)正式宣布：法国2024奥运会圣火将于6月初传递到法国西部菲尼斯泰尔省 。 抵达时间为 2024 年 6 月初，确切日期则尚不完全清楚。但在 2024 年巴黎奥运会开始前几周，奥运圣火将抵达菲尼斯泰尔省。

菲尼斯泰尔省是申请举办火炬接力的三个布列塔尼大区的省份之一。 距离2024 年巴黎奥运会圣火活动的前几个月，该省的省议会于 2023 年 2 月 9 日星期四正式宣布确定了奥运圣火传递到该省，虽未给出确切日期，但表示将是“2024 年 6 月上旬”。

这个举世瞩目火炬的确切路线现今尚不清楚，但省议会主席德卡蓝(Maël de Calan )表示奥运圣火的火炬传递将完成南北之旅，它的菲尼斯泰尔之旅将在抵达港口城布雷斯特(Brest )时完成。

德卡蓝说：“我们正在与奥运会组委会一起确定圣火的路线，并与这项体育运动、中央部门和有关民意代表一起。这项圣火传递将凸显出我们省的特别标志性地点。”

2022 年 9 月，菲尼斯泰尔省议会主席德卡蓝在接受媒体 Ouest-France 采访时宣布，菲尼斯泰尔省已争取将自己定位为“成为圣火传向海外领土的省份”。

传递圣火开支含税金额为 180,000 欧元。预计火炬接力将在 2024 年 5 月至 2024 年 7 月期间约在 70 至 80 天当中跑经过700 个城市。

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