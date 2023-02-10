【视频】法国喷漆画家展示对乌克兰人民的支持

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克里斯蒂安·盖米 (Christian Guémy)将自己定位成一位喷漆画家，笔名C215, 他用自己街头艺术展示法国对乌克兰人民的支持。艺术家盖米在法国国民议会的艺术展一直到2月25日结束，请看法广英文部记者Ollia Horton和Vincent Pora的视频报道。

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法国艺术家克里斯蒂安·盖米 (Christian Guémy)将自己定位成一位喷漆画家，笔名C215, 克里斯蒂安·盖米用自己街头表现艺术展示法国对乌克兰人民的支持，他的喷漆作品首先出现在乌克兰那些被战争摧毁的城市的街道上。

一直到2 月 25 日在坐落在巴黎的法国议会展出其中2022年在乌克兰绘制的作品的照片，题为《乌克兰的荣耀》（Slava Ukraini）。

法国艺术家克里斯蒂安·盖米在俄罗斯入侵乌克兰战争初期他因为需要现场背景绘制所以前去乌克兰，受到乌克兰政府的帮助，他希望帮助乌克兰人们而不是选择容易绘制的主题，特别是在被俄罗斯轰炸后残骸上进行作品，并且只有在重建后，里斯蒂安·盖米的作品就要消失，作为恢复正常生活的象征。

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