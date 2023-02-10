马克龙不排除撤回法国颁赠给普京的荣誉军团勋章

法国总统马克龙周四(2 月 9 日)表示，不排除撤销他的前任法国总统希拉克在 2006 年授予俄罗斯总统普京的那项荣誉军团勋章，同时还解释并非拖延，而是他想选择“在合适的时间去做这件事。”

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙表示，不排除收回法国颁赠给俄罗斯总统普京的荣誉军团勋章。如果说马克龙至今尚未做出决定，这是因为他希望能够选择“合适的时机”撤销俄罗斯总统普京的法国国家颁发授勋的荣誉军团勋章。马克龙在颁赠给泽连斯基同样的勋章后，周四至周五的晚间在布鲁塞尔的欧洲峰会后，马克龙还对媒体针对撤销普京勋章事提问时，他解释说：“对于乌克兰总统而言，这种区别，这种做法是《我们国家对于正义和感激的一个要素》。”

法国总统周三(2月8日)晚上向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基颁赠了法国的荣誉军团大十字勋章。这是泽连斯基自俄罗斯入侵乌克兰以来，第二次到国外访问，期间途经巴黎拜访马克龙。

法国总统马克龙指出，他不排除收回法国颁赠给俄罗斯总统普京的荣誉军团勋章。如果说马克龙至今尚未做出决定，这是因为他希望能够选择“合适的时机”撤销俄罗斯总统普京的法国国家颁发授勋的荣誉军团勋章。马克龙在颁赠给泽连斯基同样的勋章后，周四至周五的晚间在布鲁塞尔的欧洲峰会后，马克龙还对媒体针对撤销普京勋章事提问时，他解释说：“对于乌克兰总统而言，这种区别，这种做法是《我们国家对于正义和感激的一个要素》。”

誉军团大十字勋章也是法国总统有权授予其同僚的最高荣誉。 周四至周五晚上在布鲁塞尔举行的欧洲峰会后，马克龙被媒体问及此事时，他解释说，对于乌克兰总统而言，这种区别，这种做法是“我们国家对于正义和感激的一个要素”。

一个“象征性但重要的问题”： 但是，马克龙是在推特上发布了一段在爱丽舍宫向弗拉基米尔·泽连斯基颁发荣誉军团勋章的非正式的颁赠仪式，这也就激起那些要求法国应该撤销普京法国荣誉勋章的人，再次提出这项要求。

希拉克2006年颁赠普京这个勋章时，就立刻掀起各方争议。当时，记者无疆界组织也试图阻止这项颁赠，但未能成功。

如果说马克龙还没有做出决定，这是因为他希望选择“合适的时机”撤销俄罗斯总统普京的法国国家颁发授勋的荣誉军团勋章；这是法国前总统希拉克在2006年授予普京的荣誉勋章。

对此，马克龙总统谈到一个“象征性但重要的问题”时说：“我没有禁止自己做任何事情（……），但这不是我今天才做出的决定”。 这些决定“总是充满重大意义，我认为你必须珍惜做出决定的正确时机”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅