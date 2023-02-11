法国利摩日纳粹最血腥屠杀案最后幸存者今天逝世

法国/纳粹德国

埃布拉Robert Hébras曾为法国总统奥朗德与德国总统高克讲解法国上维埃纳省利摩日Oradour-sur-Glane纳粹大屠杀遗址讲解。 资料照片

1944年法国上维埃纳省Oradour-sur-Glane纳粹大屠杀案的最后一位幸存者埃布拉Robert Hébras，今天去世，享年97岁。埃布拉一生呼喊和平，捍卫欧洲民主，被誉为"历史记忆不倦的传递者"。

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埃布拉这位 "和平与和解的卫士"于11日周六早上6点15分在距离利摩日格拉内河畔奥拉杜尔约10公里的圣朱尼安医院去世。他的家人、市政厅和格拉内河畔奥拉杜尔烈士家属协会在一份声明中宣布告知，"埃布拉在他的亲人环爱中离世"。

法国总统马克龙总统在推特上向这位纳粹大屠杀幸存者致敬。马克龙说，埃布拉 "将自己的一生用于传承受害者的记忆，为和平与和解而奔走"。

法国总理博尔内则称赞埃布拉是"一位不知疲倦的记忆传承者"。

法国前总统奥朗德的悼词说，"接下来要由我们来传递他的遗愿，即埃布拉在2013年9月与德国总统一起委托给我的信息：永远不要忘记并捍卫和平、欧洲和民主。"

据法新社回忆历史，1944年6月10日，纳粹德国的党卫军在利摩日地区的这个村庄杀害了643人，这是纳粹在西欧对平民进行的最严重的屠杀之一，当时埃布拉即将满19岁。

那天下午，德国纳粹士兵从他们的军车上下来，告诉民众到中央广场集合。在大约四分之三个小时内，还没有人担心厄运。据埃布拉在2020年告诉法新社记者，接下来很快男人与妇女和儿童被分开。在谷仓前，纳粹士兵用机枪射杀了这些人，然后将他们尸体烧毁。在教堂里，纳粹士兵把妇女和儿童锁起来，然后放火烧死了所有人。再然后纳粹士兵焚烧尸体，挖坑，接着放火烧毁整个村庄。

在受害者中，最年轻的只有一周大，最年长的有90岁。

只有六个人逃过了大屠杀。其中有埃布拉，他当时躲在谷仓中被打死的人堆积的尸体下，并侥幸逃生。

据当地奥拉杜尔-格拉内烈士家属全国协会主席伯努瓦-萨德利解释说，纳粹是精心准备并执行了这次杀戮，纳粹士兵想 "散布恐怖，使人们不会转到抵抗力量一边"，当时抵抗力量在利摩日地区顽强抵抗。

埃布拉曾经有过多年的沉默。他曾说，"对我的儿子，我从来不想和他谈论奥拉杜尔大屠杀，但是在儿子20岁，当他要去参军时，埃布拉嘱咐儿子要为"让我们不要忘记 "而奋斗。埃布拉从此不知疲倦地讲述他的逃生与大屠杀事件，埃布拉特别是对学童讲述历史。埃布拉称，"我只是做了我必须做的事。"

这位95岁的前修车行的老板在2022年被总统马克龙授予国家功绩勋章。

据埃布拉的家人说，埃布拉是一个坚定的欧洲派。他不仅被颁授予荣誉军团勋章，还被授予德国荣誉勋章。埃布拉曾在2013年为法国和德国总统弗朗索瓦-奥朗德和约阿希姆-高克前往殉难村凭吊大屠杀废墟时作向导与讲解。

埃布拉曾在1953年在波尔多组织的大屠杀审判中首次作证，该审判导致7名德国人和14名阿尔萨斯人被定罪。

不过，同年法国议会投票通过了对这14名法国阿尔萨斯人士兵因被动征兵成德国士兵的特赦令，激起了利摩日和阿尔萨斯人之间长期的战争争议。

2012年，埃布拉因在一本书中表达了对武装党卫军中那些"被迫入伍士兵有怀疑而被判处犯下诽谤罪。一年后他被法国最高上诉法院明确赦免。

近年来，埃布拉将他的记忆传承使命传给了他的孙女Agathe Hébras，他与孙女共同写了一本关于格拉内河畔奥拉杜尔大屠杀历史的书。

法国上维埃纳省议会主席Jean-Claude Leblois和奥拉杜尔纪念中心主席Fabrice Escure今天向 "他为承认和纪念这个殉难的村庄及其643名受害者而进行的斗争 "致敬。

法新社说，埃布拉是在1953年2月12日至13日晚上的波尔多审判判决出笼70周年纪念前夕去世。

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