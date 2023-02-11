法工会再次动员反政府退休改革方案大游行

法国/退休改革

2023年2月11日，法国八大工会再次呼吁民众上街游行，抗议政府的退休金制度改革草案。图为2023年2月7日的罢工示威景象。

周六(2月 11日 )，法国工会再次发起反对政府退休金改革草案全国动员，呼吁民众走上街头，表达意见。这是这次反对政府退休金制度改革草案的社会风潮的第四个行动日。而有多少民众响应集会号召，可能影响工会团体下一步的行动方案。

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这是一个月以来，法国8大工会团体第四次共同发起全国动员，也是这次抗议活动首次将集会安排在周六。鉴于对于大部分法国人来说，周六是公休日，他们不需要在是参加示威抗议活动，还是扣工资罢工之间做出选择，工会团体因此希望今天的集会活动能吸引更多人参与。公交系统地铁以及公营铁路公司的工会今天均未呼吁员工罢工，公交系统应该能正常运作，市民可以乘车前往集会地点，同时，在学校开始放冬假的地区，人们可以正常启程度假。

工会团体希望今天能有超过一百万人参加集会，而警方预期的全国参加人数可能在60万到80万之间，巴黎市区可能会集结9万到12万人。

自这次反政府退休金改革方案抗议行动开始以来，虽然民调显示，多数法国人不支持将法定退休年龄从目前的62岁推迟到64岁的措施，但真正走上街头参与游行的人数逐渐减少。1月31日的首次罢工示威活动在全国集结起127万到250万人。而本周二（2月7日）的示威人群已经缩水至全国75万7千人到两百万人之间。

这项退休金改革方案目前正在法国国民议会讨论。在野党，尤其是以激进左翼为首的在野党团递交了无数修正提案，以至于审议进程推动十分缓慢。而朝野之间的争辩也日趋激烈尖锐。激进左翼政党法国不屈服党一名议员日前在社交媒体上传送自己脚踏一只印有劳动部长头像的气球的图片，引发执政党抗议。国民议会议长最终宣布禁止这名议员参加议会活动15天，作为对这种行为的处罚。

尽管这项改革方案引发了最近20多年来法国最大规模的社会风潮，但到目前为止，政府虽然对草案略有调整，但并没有做出任何重大让步。工会已经准备在下周四也就是16日再次发起行动，3月7日，改革草案送交参议院讨论时，工会也计划组织示威行动。

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