【视频】 法国反退休改革抗议人数上升，工会准备强化行动

法国/退休改革

法国 – 在本周六(2月11日)组织的第四次反对养老金改革项目的行动中，法国人对工会的呼吁予以积极响应。工会称，他们已经准备好从3月7号开始 "让国家陷入停滞"。

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在这次首个周六组织的动员中，法国总工会CGT称他们统计显示，全国有超过250万示威者共同抗议改革的主要措施，即将法定退休年龄从62岁提高到64岁。法国内政部公布的数字是全国各地共有963,000名示威者。这个数据高于本星期二2月7号的集会，但少于前两次，1月31有280万人参加了反对退休制度改革的游行。

据法新社，包括巴黎、土伦、雷恩、昂热、卡昂和勒芒在内的几个城市，示威者的人数创下了自1月开始动员以来纪录。在首都巴黎，警方的数据是有9万3千人参加游行，CGT工会的数据为50万。包括法新社在内的一些媒体统计的巴黎示威者有11万2000名。

游行队伍总体而言很平静，巴黎警察局报告说，下午3点30分左右开始，一群“激进分子”偏离了共和国广场和民族广场之间的既定游行路线，在警察干预后双方发生冲突，有垃圾箱和电动自行车被烧毁，玻璃容器被掀翻在路上，一辆汽车被放倒后被点燃，需要消防员的干预灭火。还有人向警察投掷投射物，警察进行几次回击并使用了催泪瓦斯。此前，几起企图破坏银行、保险公司和一家快餐店窗户的事件也需要警方的干预。

根据当天下午6点30分的报告，有10人被捕。巴黎警察局补充说，一名被射弹打伤眼睛的宪兵被送进了医院。

在巴黎示威出发前，工会的领导人确认他们呼吁在2月16日和3月7日进行两天新的动员，他么称如果政府没有任何回应行动，他们准备 "加强运动"，甚至威胁"使国家陷入停顿"。3月7号，退休改革法案文本将到达参议院，工会还计划在3月8日妇女权利日采取行动，"以强调这项改革的重大社会不公正"。

03:12 巴黎街头抗议退休改革方案队伍，2023年2月11 © REUTERS - YVES HERMAN

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