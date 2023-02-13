退休改革争议：马克龙政府面对危险丛生的一周

法国/退休制度改革

法国总统马克龙提出的退休改革计划遭遇法国社会舆情反对，各大工会联合举行的示威，加剧议会对此议案辩论紧张。反对派，尤其是极左党派议员采取拖延战术，提出成千上万修改建议，国民议会争分夺秒逐条讨论，按日程，下院须在17日提交经表决结果送审参议院。议会辩论将是爆炸性充满危险。

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关于法国的养老金改革争议，对大多数人都认为是政府艰难的一周。

在非常紧张的气氛中，议员们上周才对有关结束养老金改革的特殊制度的第一条进行投票。在激烈的辩论和会议突发事件之间，对议案本身的讨论进展缓慢。但时间愈加仓促。

如果说上周国民议会的气氛是危险的，那么本周的气氛将更加爆炸性。还剩有五天，这就是议员们在2月17日星期五午夜时就须将表决的议案送交参议院之前所剩的时间。他们仍有18个条款和15,900个修正案需要辩论。国民议会在上周五晚上暂停了工作，有关老年人就业指数的第2条就没有表决。

马克龙多数派政党面对此局势，进一步呼吁党内议员团结，禁止议员跑票。据一位多数派成员说，"我们很平静，我们的票不会跑少一张"。总统阵营现在加劲联络右派共和党。之外，有必要将最后的努力集中在右边。马克龙多数党指望与共和党联合一致，拿下所需40票以能通过该法案。

据上述议员称，"如果右翼够获得议员不投票支持此改革，共和党的选民不会理解原谅，那时，共和党失去的不只是一些票数或羽毛，而是整党翻船。"

据本台报道称，不过，无论国民议会是否通过退休议案，各工会间仍然会再动员起来，在2月16日星期四，预告举行下一次的示威，工会还呼吁在3月7日举行全国的全面罢工。

随身携带退休议案文件的劳工部长奥利维尔-杜索普特认为，总统阵营将能够在不动用第49-3条的情况下就通过改革案。他认为议会中会给政府多数票支持，但是他更担心左派阵营的阻挠。劳工部长批评说，“是他们希望不进行投票，是他们希望没有辩论的可能性。共和国总统在总统竞选期间承诺，整个大多数人都接受了此承诺。我们知道这项改革是困难的，我们知道养老金改革从来都不受欢迎，但我们知道这是必须的，因为我们面对的是一个结构性赤字的系统。”

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