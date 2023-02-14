法国经统局(INSEE )周二（14日）上午宣布，除了海外省的马约特岛外，法国第四季度的失业率为 7.2%，持续下降了 0.1 个百分点，比 2019 年底新冠疫情危机前，低了 1 个百分点。

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法国第四季度失业率为百分之7.2，法国失业率一直些微下降中；法国经统局指出，2022年第三季度失业率几乎保持稳定，经统局衡量的国际劳工组织（ILO）意义上的失业率在第四季度保持稳定。

在去年 10 月至 12 月期间，它占法国不包括马约特岛的工作人口的 7.2%，下降 0.1 个百分点，也就是失业人口为220 万人，（减少了45,000）的失业人口。

在这个水平上，失业率比 2021 年底的水平低 0.3 个百分点，比 2019 年底新冠疫情危机爆发之前的水平低了 1 个百分点。

经统局强调说：“如果我们排除 2020 年第二季度的一次性“错视觉统计数据”的下降，即在新冠疫情大流行开始时的第一次封闭禁令措施，这也是自 2008 年第一季度以来的最低水平，

现阶段，政府维持其在五年任期结束时实现充分就业的目标，即与目前的水平相比，失业率下降约 2 个百分点。除了经济形势的积极影响外，它还依靠三个杠杆来实现这一点：学徒制的持续发展、职业高中的全面改革、失业保险改革和“法国工作机会”的创建。

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