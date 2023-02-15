法工会周四再度退休罢工 奥利机场撤销30%航班 其他机场撤20%

法国民航总局 (DGAC) 宣布，周四(16日 )奥利机场的飞机航班取消百分之30，其他机场取消百分之20航班。法国工会周四再度举行反对退休改革的示威大罢工，法国机场塔台的空中交通指挥管理员也动员罢工。

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法国各机场空中交通指挥管理员将于周四(16日)离开其塔台工作岗位，启动新一天的反对退休改革的罢工活动。

如果说法国明天周四的罢工，在地面上的交通只是受到很少的干扰，甚至某些路段还很正常通车，但在空中就不会这样了。

周四在奥利机场，将有30% 的航班被取消，因为在反对退休改革的新一天动员的框架下，机场塔台里的空中交通指挥管理员也动员罢工。

出于同样的原因，法国民航总局 (DGAC) 已在一份新闻稿中要求，航空公司也取消原定于周四在图卢兹、马赛、里昂、蒙彼利埃和南特机场的20% 的飞航活动，

法国民航总局进一步说明，，航班的中断将不仅限于周四。 “从 2 月 15 日星期三晚上到 2 月 17 日星期五早上 6 点，预计也会有“航班的取消和延误”。民航总局也呼吁那些搭机旅客《延后》他们的旅程。

上周六，也就是反对退休改革的第四个罢工动员日，民航总局不得不要求取消当天下午巴黎奥利机场几乎一半的航班，图卢兹机场也不得不在晚上意外关闭，由于罢工通知没有“转达”给空中交通管制员，因此机场临时未能设置最低限度的服务。

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