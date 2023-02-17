法国对来自中国旅客 撤消48小时新冠PCR阴检要求

2022年11月3日，一名妇女在北京一个沿人行道设置的冠状病毒检测点接受常规COVID-19咽拭子检测。执政的共产党正在执行 "清零 "政策，在中国多地实施封锁，试图隔离每一个病例。

法国对于来自中国的旅客，不再要求进行少于 48 小时的新冠病毒的PCR阴性检测。这阴检是法国当局在今年 1 月初，面对亚洲国家爆发新冠病例时采取的因应d'f措施。

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法国当局已决定不再要求来自中国的旅客进行少于 48 小时的 PCR 阴性检测，这是在 1 月初，面对亚洲国家爆发病例时采取的一项措施。 “自 2 月 16 日起，从中国前往法国的旅客不再有义务出示少于 48 小时的 RT-PCR 阴性结果以及与新冠病毒有关的信誉保证的声明”，根据法国驻北京大使馆周四晚间发布的新闻稿。

这项法国方面的新闻稿还指出，“抵达时的随机检查也被废除”，并补充说，其中规定在飞机上仍然必须佩戴外科防疫口罩。 这些措施涉及 11 岁及以上的旅客，是在 1 月初实施的，当时亚洲巨人的中国在 12 月初解除健康限制后面临新光 Covid 病例激增的情况。 像法国、英国、意大利甚至美国都采取过这种措施。

北京曾于（1 月 3 日）周二谴责十几个国家对来自中国的旅客进行 Covid 测试，并警告称可能采取“反制措施”进行报复。

美国国务院的内德·普莱斯 (Ned Price) 告诉记者，华盛顿当天周二也立刻回击北京，称这些测试代表了“一种完全基于科学的方法”。

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