打垮说挨批后 马克龙与泽连斯基通话承诺力挺乌克兰

法国/乌克兰/马克龙

法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基新通电话，明确承诺支持泽连斯基提出的和平计划。马克龙重申，法国支持乌克兰直至乌克兰取得抵抗俄罗斯侵略的胜利。此前，马克龙因发表打败俄罗斯而不是打垮俄罗斯的言论而受到乌克兰以及东欧等国家批评。此前马克龙的不要侮辱俄罗斯的论调，也受到抨击。

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就乌克兰战争，法国总统马克龙向泽连斯基保证将支持乌克兰和平计划。据法新社报道，马克龙周日在与乌克兰总统泽连斯基两国元首的电话交谈中向泽连斯基保证，他将在国际舞台上支持泽连斯基的和平计划。

马克龙重申了他对泽连斯基提出的10点和平计划的承诺，并向他保证，在接下来的外交活动中，他将在国际舞台上支持这一倡议。

根据法国总统府公告，马克龙与泽连斯基还 "提到了刚刚过去的周五在慕尼黑年度安全会议上向欧洲和北约盟友发出的提醒，即需要加强和加快对乌克兰和乌克兰人民的军事支持。

针对马克龙的新表态，泽连斯基在推特上说欢迎与马克龙继续进行友好对话，并确认他们都讨论谈到了和平计划与实施。

法新社说，这次电话会谈是在法国总统接受法国《晚报》、《费加罗报》和《法国国际报》等媒体采访后进行的，马克龙在接受采访中表示，面对乌克兰战争，他希望俄罗斯是被 "打败"，而不是打垮，马克龙同时警告那些 "首先想打垮俄罗斯 "的人。

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