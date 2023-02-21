巴黎居民人口十年内失去约120,000人

根据法国经统局数据，巴黎居民人口十年内失去了将近 120,000 人，约占其人口的 5%。 面对首都居民数量下降的数字，巴黎女市长安妮·伊达尔戈 (Anne Hidalgo) 对巴黎市的这种人口“去密度化”现象反而感到高兴。

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我们不知道以后巴黎人是否变成一种濒危的稀有物种，但有一点是肯定的：我们发现巴黎人越来越少了。费加罗报如此调侃的地说：。

的确是，根据 法国经统局(INSEE) 编制的人口普查数据，1999至2013年之间，巴黎再次失去许多居民人口。十年来，平均每年失去约12,000 居民人口，因此十年内总共失去了将近 120,000 人，约占这城市人口的 5%。

面对首都居民数量下降的数字，巴黎女市长安妮·伊达尔戈 (Anne Hidalgo) 对巴黎市的这种人口“去密度化”现象反而感到高兴。

安妮·伊达尔戈 在接受媒体采访时说道，巴黎是“世界上人口密度最高的六个城市之一,每平方公里有 20,500 名居民”

然后她还安抚大家说：“巴黎人口密度的降低是有必要的，这样我们才能在巴黎生活得更好，我们需要多一点生活的空间”。 她并举个例子：“像美丽城尔这样的地区，每平方公里就有 38,000 名居民”。

而且根据经统局数据分析：巴黎市内那些面积空旷的街区并不是人口最稠密的街区。

那么这巴黎人为何离开巴黎呢？巴黎市长安妮·伊达尔戈强调指出，巴黎人的外流与郊区的吸引力之间的联系，尤其是在四围大巴黎的市镇。 交通方便了，现在大多数离开巴黎的家庭，是搬家到四围大巴黎地区的其他住房面积条件更宽敞、更多绿地空间的地方定居。这现象尤其是在新冠疫情爆发，实施封锁关闭令后，加上上班族远程工作的兴起，导致人心思变，许老巴黎居民人口更多考虑让自己和家人有关宽敞的居家生活环境，例如有个自家花园、接近树木绿荫的重要性。

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