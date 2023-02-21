马克龙起早造访巴黎远郊批发市场 捍卫首提是为穷人的退休改革计划

法国/退休制度改革/马克龙

法国总统马克龙又开始走进法国人中间，总统今天一早出现在巴黎附近的兰吉斯国家物流批发市场（MIN），这可是世界上最大的时鲜农产品市场。马克龙特意选择在这里推销他的退休改革计划。第二任期中的马克龙，决意要推动他的退休金改革议案。

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据本台报道称，马克龙在批发市场为他的有争议的养老金改革辩护。马克龙身穿白大褂，造访肉类批发库房的工人，为将退休年龄从62岁推迟到64岁的议案辩护，马克龙甚至第一次明确说，他的退休改革计划是捍卫一个要为那些没有遗产的人积造钱财的制度。

据本台特派兰吉斯的记者朱利安-沙万内报道称，马克龙身着白大衣，在早上5点半左右就抵达这里，用爱丽舍宫的话说，是为了迎接 "早起的法国"。在畜肉和家禽的批发品之间，总统听到了批发市场工人的诉说：“今天，我虽然算是一个中产阶级，可是我们正处于钱财暴跌，我告诉你，我们每周工作70到80个小时，总统先生。我们没有星期六，没有星期天，没有假期。为了支付昂贵的账单，我已经三年没有休过假了。”

马克龙回应说："如果你不工作生产，后人就更无所得。所以你所说的完全是我所想的"。法国总统预料到了这一幕，他甚至希望通过来到这里来得到这一对话。这里的工作环境非常适合谈论养老金问题：在这里，总统被那些在夜间负重工作的法国人所围聚。

该报道称，这人是一个为他的改革辩护的理想人选。总统说，"我认为我们还有路要走。在我们国家，每个人其实都明白，但总的来说，人们都知道，我们都必须平均工作更长一点时间，否则我们将不能很好地围护我们的养老金制度。"

通过这次访问，马克龙也显示了有心地的政治目的。马克龙是要赞扬法国人早起勤劳，赞扬每个工作的价值，这是在向右派眨眼睛使眼色。共和党人的支持对于他在议会中通过他的养老金改革议案至关重要。

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