法一教师被16 岁学生刺伤心脏身亡 震惊全法国

教师遇刺身亡

法国再次发生教师遭学生刺杀身亡的悲剧。2月22日法国西北部一个教会中学一名52岁的西班牙女教师(Agnès Lassalle)在课堂被16岁的高中生用刀刺胸，抢救无效死亡。此事震惊了法国教育界、政界。教育部长帕普·恩迪亚耶 (Pap Ndiaye) 当天赶至出事现场。总统马克龙表示：国家站在所有教师的身边。总理博尔内推文表示：教育界既震惊又深表费解。

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教育部长在现场表示，教育界经历了悲痛的一天，“我的心与遇难者家属、同事及学生同在。我立刻前往现场。”

刺杀案发生在22日上午授课时。西班牙语女教师正在上课，突然一名学生站起来把课堂门反锁后，拿刀刺向讲台的女教师，不幸的是，她经抢救无效把自己的生命(52岁)送给了课堂。

一名正在当地度假的数学老师(Maha Bargueche)立即赶至教会学校(Collège-Lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin)。数学老师手中拿着一束鲜花。他告诉法新社记者：我非常非常悲哀，这件事情可以发生在我自己身上；也可以发生在任何教师身上。当我听到悲剧后，我无论如何都要来这里。

调查人员拘留了刺杀老师的男子。据目前的交代，他语无伦次，只说，他听到了某种声音，是俯身的声音让他这么做的。也有同学说他患有轻度精神病。让人不解的是，学生和老师之间没有发生过任何冲突，作案动机还在调查中。警方按蓄意谋杀案展开详细调查。司法部门和警察局都说，杀老师的学生没有过前科。

2月22日下午15点，没有放假的学校在下午开课时为殉职的老师默哀一分钟。一共接收1100名学生的初中和高中教会学校在出事后很快让学生回家。教育部紧急成立了应急小组。心理分析师让出事课堂的学生多呆了两个小时。一位在课堂目睹刺杀现场的学生Inès告诉法新社记者，我们都不明白为什么他突然站起来反锁教室们。但我们看到他拿刀刺向教师后，有学生迅速打开门，我们都惊慌跑到教室外，我让父母的一个朋友立即接我离开校园。

法国教师在课堂或在外遇刺不是第一个案例。

2020年10月16日，年仅47岁的历史和地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）在向班级展示《查理周刊》的穆罕默德漫画十天后被当街斩首身亡。

2014年7月4日，法国南部阿尔比(Albi)校园发生一起刺杀教师的惨剧。 一个47岁的家长(女)持刀杀死了一名女教师，该名女教师年仅34岁。当着15个学生的面，凶手用刀捅死了女教师。

2012年3月19日，法国南部城市图卢兹一所犹太学校发生枪击事件，共造成4人死亡。 歹徒冲进校园杀害30岁的拉比Jonathan Sandler、他两名四岁和五岁的孩子，以及校长的女儿。

1996年8月15日，一名英语教师安托纳 (Michel Antoine)被两名学生刺死，其中一人刚刚在业士文凭考核中落榜。学生把不及格的懊丧怪罪给他的教师。

1992年2月19日，木工和工业设计中专教师博外勒(Pierre Pauwels)被一名15岁的技校生用铁棍当头砸死。杀人犯说老师给了他一耳光，而他此前用球砸坏了技校车间的玻璃。

1984年3月13日，33岁的西班牙语老师被一个15岁的学生开枪打死。持枪者当场自杀身亡。此前老师批评他无故迟到。

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