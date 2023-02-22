法国正密切关注可能向俄罗斯提供援助的中国公司的活动

法国/中国

俄罗斯入侵乌克兰即将一周年之际，中俄关系越来越令西方担忧, 法国外交部长卡特琳·科隆纳周二（2月21号）表示，法国正在密切关注可能向俄罗斯提供援助的中国公司的活动。

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科隆纳在公共电视频道法国5台被问及中国和俄罗斯之间的潜在战略伙伴关系时说："我们正在密切关注一些中国私营公司的活动。” 当被问及这些公司在哪里，是否在乌克兰时，科隆纳回答说，它们 "不一定在当地"。

法国外交部长还保证，法国正以 "外交方式和相当明确的方式 "向北京表示希望北京 "不要向俄罗斯伸出援手"。

科隆纳指出，当联合国安理会在2月24日，即俄罗斯入侵乌克兰一周年召开会议时，西方应该在纽约更清楚地看到中国的立场。

上周末，美国国务卿安东尼-布林肯在告诉CBS新闻，中国公司已经在为俄罗斯的战争努力提供 "非致命援助"。 布林肯指出，"私营和国有公司之间没有区别"。除了武器之外，还可以设想一整套援助，如防弹衣、口粮等。”

北约秘书长斯托尔滕贝格周二也曾表示，他对中国可能对俄罗斯的军事支持 "越来越关注"。

欧盟外交负责博雷尔Josep Borrell说，中国外交事务最高负责人王毅向他保证，中国没有向俄罗斯提供武器，也没有计划这样做。但是欧盟将会保持警惕。他还透露，自己在与王毅会晤时已经明确表示，如果中国真的向俄罗斯提供致命武器，“对欧盟而言就是跨越了红线”。

中国外交部发言人汪文斌周一指责华盛顿“散布虚假信息”，并表示，“我们不接受美方对中俄关系指手画脚，更不接受施压胁迫”。

中国外交部周三称，正在莫斯科访问的王毅和俄罗斯总统普京的一名最高顾问同意应维护亚太地区的和平与稳定，并反对发展 "冷战思维"。

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