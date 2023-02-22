法国连续31天没下雨 部长宣布“戒备状态”

法国领土生态过渡和凝聚力部长贝旭( Christophe Béchu )周三(22日)宣布，法国处于“戒备状态”，因法国刚刚经历了连续三十一天的无雨时，这也是自 1959 年以来的第一次。

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法国领土生态过渡和凝聚力部长贝旭周三在接受新闻电视台 (Franceinfo) 的访谈中宣布，法国处于“戒备状态”。贝旭接续他周一与所有省长举行会议之后，本周四还将召开干旱预测委员会。

2月21日，法国进入经历连续三十一天无落雨记录，这创下64年以来的记录。

贝旭部长在新闻电视台节目中，谈到了法国已经经历了几个月的干旱情况。 部长说：“这是自 1959 年以来最干燥的冬天。” 费加罗报报道，在连续 31 天没有大雨之后，本周三，也就是 2 月 22 日，预计法国部分地区会出现降雨，

针对干旱现象，法国领土生态部长贝旭周三宣布，法国处于“戒备状态”，预计从 3 月开始实施限制措施。

法国刚刚经历了连续三十一天没有下雨的时期，这是自 1959 年以来的第一次

法国领土生态部长贝旭还确认，下周一会出台一套“软性”限制措施，并从 3 月开始适用，“以避免今年夏天发生灾难性的情况”。 从提早预防的角度来看，他呼吁“从现在开始”做出努力，尤其是民众在游泳池的蓄水方面，必须采取节约措施。

贝旭部长并说，未来几天将提出一项包含约五十项措施的“大规模水计划”。

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