俄罗斯入侵乌克兰一周年 巴黎埃菲尔铁塔将亮起乌克兰国旗色灯光

法国/乌克兰战争

乌克兰战争周年纪念日来临之际，法国巴黎市长伊达尔戈宣布，埃菲尔铁塔将于2月24日以乌克兰国旗的颜色照明，以表达对乌克兰的支持。

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2月20日，巴黎市长推文表示，这是一个象征性的姿态，以重申"对乌克兰人民坚定不移的支持"。除了巴黎，法国很多市政府也准备在战争周年这一天挂上乌克兰国旗以表达对他们的支持。

去年2月24日，乌克兰遭到俄罗斯军事入侵。第二天，全球数栋地标建筑物当晚在墙上打上乌克兰国旗蓝黄双色，埃菲尔铁塔也点亮了蓝黄双色。

一年前，俄罗斯总统普京对乌克兰发动战争，声称乌克兰当局策划对其东部地区讲俄语的人口进行“种族灭绝”。但俄罗斯本认为是闪电般的攻势很快陷入停滞状态，2022年春天，克里姆林宫领导人不得不放弃占领基辅的计划，从乌克兰北部撤军。

夏末，面对得到大量西方军事援助的乌克兰军队，俄国不得不放弃东北部，然后在11月放弃了南部的赫尔松市。从那以后，部分战线基本稳定，尽管俄罗斯军队在东部加倍努力，特别是为了夺取现已基本被摧毁的巴赫穆特市，但整体战果不佳。

观察家和专家认为，乌克兰和俄罗斯希望在冬末或早春发动更大的攻势。在2月21日发表的国情咨文中，普京公开地将冲突标记为一场战争，放弃了他之前使用的“特别军事行动”的表述，并誓言继续“进一步”进入乌克兰领土。”

到目前为止，西方一再表明其支持乌克兰的立场。2月20日，美国总统拜登访问了基辅。

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