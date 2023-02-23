法国展示“欧几里得”卫星 将观测暗物质

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欧洲 – 今年夏天，“欧几里得”（Euclid）卫星将发射升空，届时将观测人类所不了解的宇宙暗物质。2月21日，参加欧几里得项目的科学家们在法国戛纳（Cannes）出席卫星展示会。

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21日，法国国家太空研究中心（Centre National d’Etudes Spatiales，简称CNES）欧几里得卫星运营项目经理皮埃尔‧卡塞诺夫（Pierre Casenove）、泰雷兹阿莱尼亚宇航公司（Thales Alenia Space）欧几里得卫星项目经理保罗‧穆西（Paolo Musi）及法国国家科学研究中心（CNRS）研究主任兼协调员斯蒂芬妮‧埃科菲（Stephanie Escoffier）等科学家出席了这场展示会。

欧几里得外观看起来有点像一张用不同颜色的锡纸制成的椅子，座位上有天文馆大楼。这颗卫星有机会让人类更多地了解宇宙及其创造方式。

未来它将穿越大西洋到达美国佛罗里达州，并于7月被送去执行任务——距离地球绕太阳轨道150万公里。

欧几里得未来肩负观测宇宙暗物质和暗能量的任务。暗物质是人类肉眼不可见的物质，它的引力会影响周围环境。

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