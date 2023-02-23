法国巴黎巴银行遭指环境破坏帮凶 3环保组织提告

法国/BNP Paribas/非政府环保组织/诉讼

三个环保非政府组织周四将欧洲最大的银行，即BNP Paribas法国巴黎银行告上法庭，指控该银行对全球变暖有 不可推卸的罪责。环保组织将石油公司等告上法庭已经有记载，但此是第一回将一家银行告上法庭。BNP Paribas今天回应说遗憾，原本开启的对话机制运作良好，没必要上法庭。

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三个环保非政府组织包括地球之友、法国乐施会和我们共同的事业今天公布一份联合声明，他们写道："现在是正式的程序，法国巴黎银行将不得不在法庭上为该行在气候危机中的责任做出解释。"

他们指控该银行的客户中有石油和天然气公司。

据法新社今天报道称，非政府组织在巴黎法院的司法攻击角度是该银行可能违反了 "应当注意的义务"。这一理由已经被非政府环保组织用来对付法国石油和天然气巨头TotalEnergies。但这是第一次以此针对一家银行。

据打官司的西雅图律师事务所合伙人兼协会顾问François de Cambiaire表示，一名法警已经于今天上午抵达法国巴黎银行总部，以符合法律形式送达遭控传票。

据打官司控方公告，"鉴于该银行对气候变化的重大责任，这些非政府组织要求法国巴黎银行停止对新的化石燃料项目的金融支持，并采取计划退出石油和天然气融资资助，"他们还呼吁进行 "历史性的审判"。

自2017年以来，法国的名为"注意义务 "法要求大公司采取有效措施，防止在整个运营链中出现人权和环境侵犯。

法国巴黎银行在周三发给法新社的一份反应中说，它对 "诉讼途径而不是对话途径 "感到 "遗憾"。

法国巴黎银行企业承诺总监Antoine Sire告诉法国国内新闻台France Inter，"我们已经走过了一半多的对话路程。要知道，十年前我们几乎完全依赖化石燃料。而今天我们有55%的低碳能源，基本上是可再生能源。但停止资助石油生产是一个极其沉重的决定。"

在法新社1月26日查阅的一封信中，该银行已经表达了对这些非政府组织的指控"不同意"立场，这是对非政府组织之前在去年10月26日发出的正式通知的回应，该通知要求在三个月内做出回应。

该银行当时说，非政府组织"不能代替立法者"，银行并表示 "非常不同意 "对“照顾义务”的立法解释。

非政府环保组织认为，BNP Paribas的这种回应是"不符合规定"。

据法新社说，BNP Paribas这家在历史上一直为工业部门和能源生产提供资金的法国银行于1月24日宣布了新的气候承诺，希望在2030年前将银行对石油开采和生产部门的资助减少五分之一。

据指，BNP Paribas被告上法庭有轰动效应，也给类似金融机构敲响警钟。未来诉讼会成为舆论聚焦。

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