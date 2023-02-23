法国所有学校今天下午向遭刺身亡的教师默哀

法国/校园暴力

今天下午3点，法国所有学校都将举行仪式，默哀一分钟，向被刺杀身亡的教师Agnès Lassalle致敬。法国教育部长帕普-恩迪亚耶昨天就说：对法国教育来说，这是一个悲伤的日子，当然对发生悲剧的学校来说，更是一个悲伤的日子。

广告 继续浏览后续

据世界报称，法国教育部长Pap Ndiaye宣布，星期四下午3点在法国所有学校举行仪式默哀一分钟。

据法国巴约纳检察院宣布，2月22日星期三上午，在圣让德卢斯（Pyrénées-Atlantiques）的公立学校Saint-Thomas-d'Aquin，一名教师Agnès Lassalle被一名学生刺伤后死亡，该学校包括一所中学和一所高中。

据《世界报》报道，在现阶段的调查中不考虑恐怖主义动机，调查的重点是该学生可能存在的精神障碍。

巴约纳检察官Jérôme Bourrier说，这名16岁的肇事者被逮捕并被拘留，他和其他官员一起去了现场。他说，这名少年用一把刀袭击了受害者，即52岁的西班牙语教师Agnès Lassalle。

根据消息，就目前的调查，案件调查没有新的进展，没有任何新的结论。

检察官称，他将在今天下午再次举行新闻发布会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅