马克龙将访中非4国 应对中俄争扩地区影响

法国/马克龙/中非

法国总统埃马纽埃尔-马克龙将于3月1日至5日访问中部非洲四国，参加关于保护赤道森林和加强双边关系的峰会。法新社说，中非地区越来越受到中国与俄罗斯势力影响觊觎和争夺。马克龙此次访问国家有加蓬，安哥拉，刚果布以及刚果民。

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据法国总统府爱丽舍宫周四宣布，马克龙将于3月1日和2日在加蓬利伯维尔参加一个森林峰会，专门讨论刚果河流域森林的保护和发展。

刚果盆地拥有2.2亿公顷的森林，是地球上仅次于亚马逊河的第二大森林群，横跨多个国家（尤其是刚果民主共和国、刚果（布）和加蓬）的第二大生态肺。从非洲到巴西和东南亚，这些森林现在受到农业和工业的过度开发的威胁，在某些情况下还受到石油生产的威胁。

马克龙希望加强与非洲大陆英语和葡萄牙语国家的关系，将于3月2日前往罗安达，启动法国-安哥拉农业生产伙伴关系。

马克龙还将于3月2日继续在刚果的布拉柴维尔访问，然后于3月3日和4日在刚果民主共和国访问。法国总统府表示，在金沙萨，此行将致力于 "深化法国和刚果在教育、卫生、研究、文化和国防领域的关系"。

法新社说，马克龙这次出访正值法国的影响力被俄罗斯雇佣军组织瓦格纳在非洲法语区（从马里到中非共和国）动摇蚕食之时。

去年7月，马克龙曾访问过喀麦隆、贝宁和几内亚比绍。

马克龙曾宣布希望将非洲作为他的第二个五年任期的优先事项之一。

法国与俄罗斯争抢在非洲的影响。法新社说，如同许多南方国家，不少非洲国家，认为乌克兰战争与他们无关，拒绝对俄罗斯在乌克兰的侵采取立场。乌克兰战争至此已经持续了一年之久。

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